Biden: maak onderzoek meteen openbaar als het met belastinggeld is gedaan

Wie Amerikaans wetenschappelijk onderzoek kosteloos wil raadplegen, heeft president Joe Biden aan zijn zijde. Onderzoek dat betaald is met Amerikaans belastinggeld moet voortaan vrijelijk voor het publiek beschikbaar zijn, zodra het is beoordeeld en gepubliceerd. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Nu geldt in de VS nog de regel dat wetenschappelijke tijdschriften zulk onderzoek een jaar achter hun betaalmuur mogen houden. Dat waarborgt hun inkomsten uit abonnementen. Biden wil van dat embargo af. Het bevoordeelt mensen die zulke tijdschriften kunnen betalen of er toegang toe hebben via een universiteit, meent hij. Terwijl alle Amerikanen het recht hebben meteen de resultaten te zien van onderzoek dat met belastinggeld is gedaan.

Niet alleen het embargo moet verdwijnen. Ook wil de regering-Biden dat de data achter een onderzoek worden vrijgegeven zodra dat is gepubliceerd. Alle federale instellingen moeten de nieuwe regels uiterlijk eind 2025 hebben ingevoerd. De overgangsperiode is bedoeld om uitgevers, onderzoekers en universiteiten in staat te stellen hun werkwijze aan te passen. Volgens het Witte Huis wordt van de wetenschappelijke publicaties in de VS tussen de 16 en 18 procent gefinancierd uit federale fondsen.

Hoge abonnementskosten

De maatregelen zijn een belangrijke nieuwe stap in de internationale trend naar meer vrije toegang (open access) tot publicaties. Die wordt aangejaagd door de hoge abonnementskosten van vaktijdschriften, de mogelijkheid om tegen lage kosten online te publiceren en de overtuiging dat wetenschap een public good is, ten dienste van de samenleving. Verwacht wordt dat het besluit van Biden wereldwijd gevolgen zal hebben, omdat veel onderzoek nog altijd in de VS wordt gedaan of gepubliceerd.

Over de details van de regels bestaat nog wel onduidelijkheid. Wetenschappers zullen volgens Science straks niet verplicht zijn onderzoek met overheidsgeld voortaan alleen maar te publiceren in tijdschriften die het gratis ter beschikking stellen. Vakbladen die leven van abonnementen zouden een artikel volgens een woordvoerder van het Witte Huis nog tijdelijk achter een betaalmuur mogen houden, als ze de ingeleverde versie (wetenschappelijk goedgekeurd, maar nog niet geredigeerd) maar meteen publiek toegankelijk maken.

Sommige uitgevers reageren afwachtend op de bekendmaking. Andere maken zich zorgen over de economische gevolgen. Gevreesd wordt dat tijdschriften, om het inkomstenverlies van gratis artikelen goed te maken, de auteurs meer geld gaan vragen om de productiekosten te dragen (de zogenoemde article processing charges). Ook die bijdragen zijn omstreden. Uit onderzoek blijkt dat ze onderzoekers uit niet-westerse landen duperen.

Met de aangescherpte regels hoopt de Biden groepen Amerikanen te helpen die door racisme, uitsluiting of armoede van oudsher minder of geen toegang hebben tot de resultaten van wetenschappelijk werk. Meer kennis en bewustwording kunnen ook leiden tot gezondheidswinst; veel onderzoek is biomedisch.

