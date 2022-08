Amsterdam zet cruiseschip in om duizend asielzoekers op te vangen

Amsterdam wil per oktober duizend asielzoekers tijdelijk opvangen op een cruiseschip. Daarmee heeft het stadsbestuur dinsdag ingestemd. Met deze opvang wil Amsterdam de „vastgelopen asielketen” weer op gang brengen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel sliepen de afgelopen weken honderden mensen buiten, omdat er binnen geen plek voor ze was. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde afgelopen week dat het gebrek aan hygiëne bij Ter Apel een gevaar voor de volksgezondheid kan vormen.

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft met het kabinet afgesproken dat de asielzoekers maximaal een half jaar op het schip worden opgevangen, „met mogelijkheid tot verlenging”. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt verantwoordelijk voor de opvang, de rijksoverheid voor de kosten. In ruil voor het cruiseschip, zo stelt het stadsbestuur, heeft het kabinet beloofd dat Amsterdam versneld flexwoningen kan bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat bijdragen aan de bouw van 2.500 tot 3.000 van zulke snel inzetbare huizen. In een eerste akkoord is afgesproken dat het Rijk daarin zo’n 12 miljard euro investeert.

Het cruiseschip is momenteel nog in Estland, maar komt binnenkort naar Amsterdam. Het komt te liggen in het Westelijk Havengebied. Momenteel vangt de hoofdstad naar eigen zeggen 2.100 asielzoekers en statushouders op - voor de oorlog gevluchte Oekraïners zijn daarbij dus niet meegerekend - op zes verschillende locaties. Het cruiseschip wordt de zevende en de grootste. Tot nu toe was A&O Hostels in het stadsdeel Zuidoost met 850 opvangplekken het grootst. Amsterdam is de tweede gemeente die van plan is een cruiseschip in te zetten voor de opvang van asielzoekers: de Noord-Hollandse gemeente Velsen ging eerder akkoord met een vergelijkbare constructie.