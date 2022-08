Amazons grote gok op ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, de duurste serie ooit gemaakt

Hoe vat je de Bijbel samen? Om uit te leggen waar The Lord of the Rings: The Rings of Power over gaat, maakt Benjamin Walker meteen een vergelijking die er niet om liegt. De acteur speelt elfenkoning Gil-galad en heeft daarmee een van de maar liefst 22 grote rollen in de epische fantasyserie gebaseerd op het werk van schrijver J.R.R. Tolkien. Hij probeert het tijdens een videogesprek met journalisten terug te brengen tot de essentie en komt uit op het altijd aanwezige gevecht tussen goed en kwaad. „En wat er nodig is om liefde en goedheid te laten winnen.”

Ongecompliceerde thematiek, altijd relevant. Maar verder is eigenlijk alles aan dit project van het Amerikaanse techbedrijf Amazon complex. Kijk alleen al naar het prijskaartje: nooit eerder werd er zo veel geld uitgegeven aan een televisieserie als aan The Rings of Power. Het achtdelige eerste seizoen heeft naar verluidt 465 miljoen dollar gekost. Dat bedrag kan uitgroeien tot een miljard dollar of meer als de vijf geplande seizoenen van de serie daadwerkelijk gemaakt worden. De duizelingwekkende getallen kwamen naar buiten via documenten van de overheid van Nieuw-Zeeland, het land waar het eerste seizoen is gefilmd. Ze worden niet bevestigd door Amazon.

Verwachtingen

Er staat hoe dan ook veel op het spel. De serie moet meer dan ‘gewoon’ een succes worden voor Amazons streamingdienst Prime Video. De opdracht van oprichter en (inmiddels voormalig) baas Jeff Bezos was een aantal jaar geleden duidelijk: de dienst moest een hit krijgen van het kaliber Game of Thrones. Daarom werden in 2017 voor 250 miljoen dollar de rechten van The Lord of the Rings gekocht, na een biedingsgevecht met onder meer concurrent Netflix. Amazon staat wel iets anders in de wedstrijd dan Netflix, omdat een abonnement op Prime gekoppeld is aan de webwinkel van Amazon, de grootste ter wereld. Mensen die een abonnement hebben op series als The Marvelous Mrs. Maisel en The Boys zullen ook sneller iets kopen bij Amazon, zo is het idee. Wereldwijd hebben zo’n tweehonderd miljoen mensen een abonnement, The Rings of Power moet nieuwe leden trekken en spijtoptanten naar Prime Video terugbrengen.

In een tijd waarin ieder mediaconglomeraat een eigen streamingdienst heeft, is het ook belangrijk een eigen ‘franchise’ te hebben. Disney+ heeft Star Wars en Marvel, Netflix Stranger Things en HBO Game of Thrones. Het idee: opvallen met giga-producties vol herkenbare elementen die al een fanschare hebben.

Dat zit in dit geval wel goed; de schaduw van de geliefde en Oscarwinnende Lord of the Rings-filmtrilogie van regisseur Peter Jackson (en in mindere mate zijn latere Hobbit-trilogie) hangt over deze nieuwe serie. Sommige potentiële kijkers zullen zich afvragen of het nodig is om terug te keren naar Midden-Aarde, waar Tolkiens boeken zich afspelen. Is dat geen herhaling van zetten? En kan de serie voldoende opvallen nu net een nieuwe, al veelbekeken Game of Thrones-serie (House of the Dragon op HBO Max) gelanceerd is? Is er nog wel ruimte voor groei in een markt die aan het verzadigen lijkt? Marktleider Netflix verloor dit jaar abonnees en zorgde daarmee voor paniekreacties in de entertainmentindustrie en op de aandelenmarkt.

Pitch

Hoe kwam deze serie tot stand? Na de aankoop van de rechten van Tolkien ging schrijvend Hollywood aan de slag met ideeën voor series. Verrassend genoeg kwam een pitch van twee relatief onbekende schrijvers als winnaar uit de bus. Na een lange periode vol geheimzinnigheid is Amazon nu klaar om het resultaat te delen. The Rings of Power wordt geleid door showrunners en schrijvers J.D. Payne en Patrick McKay (allebei begin 40). Dat zij de leiding hebben over zo’n gigantische productie is opmerkelijk: hun cv’s vermelden werk voor regisseur en producent J.J. Abrams, eigen producties kregen ze niet van de grond. Tot nu dan.

Het duo koos voor een grootse aanpak en geen hervertelling van de bekende verhalen die al zijn verfilmd door Jackson. The Rings of Power speelt zich af in een heel andere tijd, duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings. Over dit zogenoemde ‘Tweede Tijdperk’ is minder bekend. De basis ligt in ‘aanhangsels’ die Tolkien schreef bij het boek The Return of the King. Dat gaat over de opkomst van de kwade macht Sauron en het smeden van de magische ringen (De Ringen van Macht) uit de titel. Jackson verwerkte deze historie in een vijf minuten durende proloog van het eerste deel van de trilogie. Payne en McKay hebben een plan om het verhaal in vijf seizoenen te vertellen. Ze hebben het einde al in hun hoofd.

Elfen, orks en Harfoots

Aan het begin van de serie heerst er vrede in Midden-Aarde. De elf Galadriel heeft echter het gevoel dat de dienaar van de verslagen, kwaadaardige Morgoth stiekem bezig is met het vergaren van macht. De serie vliegt over de landkaart van Midden-Aarde en bezoekt plekken als elfenhoofdstad Lindon, het eiland Númenor en de mijnen van Khazad-dûm. Naast de elfen is er aandacht voor dwergen, mensen, orks en de Hobbit-achtige Harfoots. Het budget spat van elk frame af in de eerste twee afleveringen die de pers vooraf te zien kreeg: de decors zijn prachtig, de effecten imposant en de aankleding zeer gedetailleerd.

In het dorp Tirharad ontmoeten Bronwyn en haar geheime liefde Arondir elkaar. Ben Rothstein/Prime Video

Wie met een cynische blik kijkt, ziet in de dure uitvoering enkel een machtig bedrijf dat met veel geld een toppositie in het streaminglandschap probeert te claimen. Hoor je de showrunners spreken, dan begrijp je al beter waarom zij deze klus kregen en niet de grotere namen die eveneens aanklopten bij Amazon; hun enthousiasme en gedetailleerde Tolkien-kennis valt op. De commerciële belangen zijn groot, maar Payne en McKay komen oprecht over als Tolkien-nerds die de best mogelijke serie willen maken. „Amazon zet in op ons, terwijl we niet de meest veilige keuze lijken”, zegt McKay in een stuk van Time. „Ik denk dat dat goed is. Scenario’s zijn te veilig tegenwoordig.” Dat wil niet zeggen dat ze net als Game of Thrones de grenzen opzoeken met grof geweld en seks. De afgelopen jaren sloeg het soms door, aldus McKay. „Voor bepaalde series is dat prima, maar het voelt ook meedogenloos.” The Rings of Power zal bewust minder somber en nihilistisch zijn. Midden-Aarde is eerder een plek van ouderwetse heroïek.

De serie moet iets nieuws brengen, maar ook herkenbare elementen bevatten die een groot publiek aanspreken. Niet voor niets is het eerste seizoen gefilmd in Nieuw-Zeeland, waar Jackson zijn films maakte. De aankleding, toon en muziek doen vertrouwd aan, de componist van de filmreeks is Howard Shore, bekend van het titelnummer van The Lord of the Rings – de rest van die bombastische soundtrack is van Bear McCreary.

Jong bloed

Enkele bekende personages duiken op in de nieuwe serie, vertolkt door jonge acteurs. Zo is er een jongere, krijgslustige versie van de wijze elf Galadriel. „Ze is heel oud, maar niet zo oud als we haar eerder zagen”, zegt actrice Morfydd Clark aan het begin van de zomer tijdens een videogesprek: in de filmtrilogie werd Galadriel gespeeld door Cate Blanchett. Of ze dat als een uitdaging ervaart? „Je kunt het ook omdraaien en zeggen: er is al veel werk gedaan, ik kan daar iets aan toevoegen. Ieders verbeelding en invulling is weer anders.” Ze verbleef bijna twee jaar in Nieuw-Zeeland, oorspronkelijk zouden dat negen maanden zijn. De coronapandemie legde ook de productie van The Rings of Power een tijd stil. „Ik heb het gevoel dat meerdere Nieuw-Zeelandse gezinnen mij hebben geadopteerd. Mijn ouders vonden dat ook fijn.”

Morfydd Clark als Galadriel.Ben Rothstein/Prime Video

Charlie Vickers speelt Halbrand, een nieuw personage dat niet in de boeken van Tolkien voorkomt. „Een uitdaging bij het verfilmen is dat Tolkien een meester was in veel verschillende dingen. Het kan heel duister worden, maar ook heel grappig. Ik hoop dat deze serie al die aspecten bevat. En misschien zal de toon ook wat veranderen naarmate het verhaal vordert.”

Betrokkenen bij de serie spreken over de combinatie van lichte angst en een gevoel van trots. Benjamin Walker wijst erop dat de serie groots is en tegelijk oog heeft voor de kleinste details. Hij komt terug op zijn eerdere woorden over goed en kwaad. „Dit is iets wat Tolkien fundamenteel begreep”, zegt hij. „De prijs van vrijheid is waakzaamheid. En een van de redenen waarom we blijven terugkomen bij zijn werk, is dat die strijd altijd aan de gang is.”

Een epische vertelling die ook invoelbaar en emotioneel is, en eentje die zelfs de meest kritische Tolkien-fans tevreden moet stellen. In Business Insider legt een voormalig medewerker van Amazon Studios het helder uit: „Het is een mislukking als dit niet de bestpresterende serie is die Amazon ooit heeft gemaakt.”

Sommige mensen zullen hoe dan ook boos blijven, bijvoorbeeld omdat de cast een stuk diverser (meer vrouwen, meer kleur) zal zijn dan die van de films. Voor internettrollen hebben de makers geen geduld. „We kunnen allemaal omgaan met kritiek”, zegt uitvoerend producent Lindsey Weber in Time. „Voor racisme is geen plaats.”

Op vrijdag 2 september verschijnen de eerste twee afleveringen van The Rings of Power op Prime Video. Daarna wekelijks een nieuwe aflevering.