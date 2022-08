Zeeland Nazomerfestival opent zonder de kenmerkende Zeeuwse vergezichten

„De zee is alles en alles komt uit de zee”, zegt actrice en theatermaker Sien Vanmaele. Tijdens haar voorstelling Zeemaal, te zien tijdens Zeeland Nazomerfestival, krijgen toeschouwers een volledige, deels door henzelf bereide zeewiermaaltijd voorgeschoteld. Intussen verwoordt Vanmaele in een poëtische monoloog haar sluimerende klimaatangst.

Vanmaele probeert alarmerend klimaattheater te combineren met een hoge amusementswaarde, maar het lukt haar niet die twee te verenigen in een evenwichtige voorstelling. In de monoloog zoekt ze het zowel in grote metaforen als in persoonlijke observaties, ze neemt de toeschouwers (die de ogen hebben afgedekt met zeewierbladen) in een geleide fantasie mee het sop in en somt de inmiddels herkenbare reeks angsten en klimaatfeiten op. Intussen vouwen we samen zeewierravioli, drinken waterkefir met microalgen en proeven chips van zee-eik. Het diner is spectaculair, maar in de voorstelling daaromheen had Vanmaele minder vrijblijvend en pleasend mogen zijn. Over de complexe consequenties van haar voorstel – grootschalig overstappen op wieren zou ook problemen voor het ecosysteem opleveren – scheert Vanmaele voor het gemak rakelings heen.

Het Zeeland Nazomerfestival staat bekend om voorstellingen op prachtige buitenlocaties, liefst met panoramische, Zeeuwse vergezichten. Helaas ontbreken dit jaar zulke grootschalige producties. De openingsvoorstelling Vlaemsch (chez moi) van de Vlaams-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui en Zeemaal van Vanmaele gingen beide eerder dit jaar al elders in première. De binnenlocaties waar ze nu te zien waren, hadden niet of nauwelijks invloed op de voorstellingen zelf.

Oogstrelende beelden

Cherkaoui’s Vlaemsch (chez moi) stond voor de gelegenheid in de Grote Kerk in Veere: een imposant, laat-gotisch bouwwerk in een piepklein Zeeuws dorpje. Cherkaoui laat zijn veertien performers in een muzikale montage reflecteren op de Vlaamse identiteit door de geschiedenis heen. Kunstenaar Hans Op de Beeck ontwierp een effen grijs interieur, waarvan de kleur doet denken aan stugge, Vlaamse herfstluchten waar de zon geen schijn van kans maakt.

Het resulteert in oogstrelende beelden, de nodige humor en soms allebei. Cherkaoui presenteert zijn performers als schilders, die zelf het canvas vormgeven waarmee ze naar de wereld kijken of zichzelf te kijk zetten. De Vlaamse identiteit is fluïde en hangt af van het perspectief, lijkt hij daarmee te willen zeggen.

Er is veel muziek, waaronder van Jacques Brel uiteraard, er is wielrennen, vendelzwaaien, Rubens en een hoop pijnlijke geschiedenis die doorwerkt in het heden – onder meer treffend verbeeld in een ongemakkelijke rondleiding langs Vlaamse taferelen vol misogynie, kolonialisme en oprukkend nationalisme. De twee uur durende voorstelling kent ook een aantal inzak-momenten, maar daar staan genoeg esthetische scènes en geestige vondsten tegenover.

Het echte Zeeland Nazomerfestival-gevoel werd afgelopen weekend het beste benaderd tijdens de dagelijkse, kleinschalige havenconcertjes, waarbij toeschouwers zelf hun tuinstoeltje mee mochten nemen. Voorafgaand aan Vlaemsch (chez moi) zong de Zeeuwse singer-songwriter Broeder Dieleman vanaf een boot aan de kade van Veere over de zee, het boerenleven en Zeeland: in zijn geval wél tegen de achtergrond van een panoramisch, typisch Zeeuws vergezicht: „Ik ben de koning te rijk.”

Theater Openingsweekend Zeeland Nazomerfestival. Gezien: 26 en 27/8, verschillende locaties. Zeeland Nazomerfestival is t/m 3/9 op verschillende locaties in Zeeland. Inl: theaterproductiehuiszeeland.nl Zeemaal ●●●●● Vlaemsch (chez moi) ●●●●●