Yara gaat CO2 opslaan onder Noorse zee

Kunstmestproducent Yara gaat vanaf 2025 een deel van zijn CO 2 -uitstoot opslaan in de Noorse zeebodem. Jaarlijks wordt 800.000 ton, een kwart van de jaarlijkse uitstoot van het Zeeuwse bedrijf, door Northern Lights vloeibaar gemaakt, getransporteerd en in de bodem opgeslagen. Beide bedrijven spraken maandag tijdens de bekendmaking van het eerste commerciële grensoverschrijdende contract rond CO 2 -opslag.

Northern Lights, dat door het Noorse Equinor, Shell en TotalEnergies is opgericht, zal het broeikasgas 2.600 meter onder de zeebodem voor de Noorse westkust bij Øygarden opslaan. De plannen maken deel uit van het zogeheten Longship Project, dat voor 80 procent door de Noorse overheid wordt gefinancierd. In de beginfase wordt daar jaarlijks tot 1,5 miljoen ton CO 2 opgeslagen.

„Zonder ondergrondse opslag van CO 2 zijn de klimaatdoelen voor 2030 en daarna bijna onmogelijk om te halen”, zei directeur-generaal Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat bij de persconferentie in het Noorse Stavanger, waar de deal met Yara maandag bekend werd gemaakt.

Toch is deze zogeheten CCS-aanpak (carbon capture and storage) niet onbetwist. Bij de uitwerking van het Nederlandse klimaatakkoord trachten milieuorganisaties het gebruik van CCS te beperken omdat de opslag de daadwerkelijke transitie van de industrie volgens hen beperkt. Bovendien zouden hierdoor ook andere projecten minder subsidie krijgen.

Dit voorjaar besloot klimaatminister Rob Jetten (D66) de subsidiemogelijkheden voor CCS desondanks te verruimen, omdat deze methode „op relatief korte termijn en kosteneffectief” de uitstoot kan beperken. Op tal van plekken wordt inmiddels gewerkt aan de opslag van CO 2 . Het Rotterdamse project Porthos heeft als doel vanaf 2024 broeikasgas van industriële bedrijven uit de haven onder de zeebodem op te slaan. Dat moet 20 kilometer uit de kust gebeuren in lege gasvelden in de Noordzee.

Kunstmestproducent Yara behoort tot de grootste CO 2 -uitstoters van Nederland. Het bedrijf, in zestig landen actief, besloot vorige week als gevolg van de hoge gasprijs een substantieel deel van zijn productie in Sluiskil te staken. (NRC)