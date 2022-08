Vannacht hoefden asielzoekers bij Ter Apel niet buiten te slapen

In de nacht van zondag op maandag hoefden voor het eerst in lange tijd geen asielzoekers buiten te slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel in Groningen. Dat meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag op Twitter. ‘s Avonds werden nog bijna vijfhonderd opvangplekken geregeld. Enkele mensen kozen ervoor om de nacht toch buiten door te brengen, zegt de organisatie.

Zondag werd in onder meer Zwolle, Doetinchem, Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen ruimte gemaakt in crisisopvanglocaties. De christelijke stichting Inlia vond verder op zes plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe slaapplekken voor asielzoekers.

Al maandenlang komen er meer asielzoekers aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dan er slaapplaatsen zijn. Vorige week moesten nachten na elkaar meer dan zevenhonderd asielzoekers buiten slapen. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 250 mensen buiten, de nacht erna waren dat er driehonderd. De drukte bij Ter Apel heeft onder meer te maken met een tekort aan opvangplekken, waardoor weinig asielzoekers kunnen doorstromen en met achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

