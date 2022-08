Turkse zangeres Gülsen nu onder huisarrest vanwege grap over islamitische scholen

De Turkse popster Gülsen, die afgelopen zondag werd gearrresteerd naar aanleiding van een schertsende opmerking over religieuze scholen, is maandag vrijgelaten uit de gevangenis. Echt vrij is ze niet, want ze moet de rechtszaak waarin ze is aangeklaagd voor het „aanzetten tot haat en vijandschap” onder huisarrest afwachten, melden internationale persbureaus.

De advocaat van Gülsen, Emek Emre, had een verzoek voor haar vrijlating bij de rechtbank ingediend. De raadsman zei volgens persbureau AP verheugd te zijn over het feit dat Gülsen „de nacht in haar eigen huis kan doorbrengen met haar kind”. Hij voegde daaraan toe dat hij nu zal aandringen op opheffing van het huisarrest van zijn cliënt.

Gülsen Çolakoglu (46), die haar voornaam als artiestennaam voert, werd vorige week in haar huis in Istanbul opgepakt en naar het politiebureau gebracht voor verhoor, waar ze vervolgens werd gearresteerd. De arrestatie van een van Turkijes bekendste popsterren, maakte veel los in Turkije. Politici van de regerende AK-partij vielen haar verbaal aan in de media, terwijl tegenstanders van het repressieve bewind van president Recep Tayyip Erdogan, waarin de vrijheid van meningsuiting sterk is beknot, schande spraken van de arrestatie.

‘Daar komt zijn verdorvenheid vandaan’

Aanleiding voor de arrestatie was een grap die Gülsen tijdens een concert in april over een bandlid had gemaakt. „Hij zat op een Imam Hatip-school, daar komt zijn verdorvenheid vandaan”, zei ze over haar toetsenist.

Imam Hatip-scholen zijn religieuze scholen die aanvankelijk bedoeld waren om imams op te leiden. Tijdens de twintigjarige regeerperiode van de AK-partij en Erdogan, die zelf een Imam Hatip-school bezocht ging er steeds meer geld naar de religieuze scholen en namen ze in aantal toe. Erdogan heeft gezegd een ‘vrome generatie’ te willen opleiden.

Onlangs ging een video waarin de opmerking van Gülsen te horen was viraal op sociale media, waarna regeringsgezinde media hem gretig overnamen en een rechter tot vervolging overging.

