Theaterversie ‘Hollands Hoop’ biedt spektakel op een Groningse boerderij

Het ziet er vredig uit als de avond valt over de oude boerderij omzoomd door manshoog maïs en met de ritmisch knipperende lichtjes van windmolens in de verte. Maar die rust is schijn in het Groningse dorpje Overschild. Dat bleek al in de tv-serie Hollands Hoop, die op deze locatie werd opgenomen. In de serie, waarvan het eerste seizoen in 2014 werd uitgezonden, erft psychiater Fokke (Marcel Hensema) de boerderij van zijn vader, inclusief – verrassing! – een enorme wietplantage. Zo raakt hij, met zijn gezin, verstrikt in een gewelddadige drugswereld.

Op de boerderij die het decor van de serie was, speelt nu muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Het verhaal gaat verder waar de serie in 2020 eindigde. Rond de geërfde boerderij zijn heel wat menselijke resten gevonden en Fokke zit vast als verdachte. Een psychiater dwingt hem om zich te verdiepen in zijn familiehistorie, mede om te bepalen of hij toerekeningsvatbaar is.

Acteur Marcel Hensema is het wervelende middelpunt van de voorstelling, geregisseerd door Dana Nechushtan (ook regisseur van de tv-serie). Naast Fokke speelt hij zijn grootvader en vader: allemaal nuchtere Groningers die het hoofd boven water proberen te houden en hun problemen (hardhandig) oplossen zonder er veel woorden aan vuil te maken. De personages zweven tussen pragmatisch en empathisch, en leggen de ethiek soms even naast zich neer. Zo neemt opa onderduikers in huis, maar niet voordat hij hun waardevolle spullen heeft afgenomen.

Subliem vormgegeven

Wanneer het familieverhaal de ruimte krijgt en de geschiedenis wordt uitgediept, is Hollands Hoop op z’n best. Dan heeft de tekst van Rik van den Bos (die eerder voor de monologenreeks Mijn Ede met Hensema samenwerkte) en Franky Ribbens (scenarist van de tv-serie) diepgang en zijn de komische dialogen bij vlagen filosofisch. Minder geslaagd zijn de intermezzo’s over de geschiedenis van de wiet, die het verhaal abrupt onderbreken, net als de hijgende reporter die steeds op komt rennen om ontwikkelingen uit te leggen. Daartegenover staan fijne rollen van Joost Spijkers en Marieke Klooster, en een puik orkest onder leiding van Reinout Douma. Met Hensema is hij de oprichter van Zummerbühne, een initiatief dat al vijf jaar lang locatietheater maakt in Groningen.

Verder is de voorstelling subliem vormgegeven. Achter het speelveld wordt een monumentale bomenrij uitgelicht. Daarachter zie je de boerderij, waarop projecties het stuk visueel kracht bij zetten. Scènes uit de Tweede Wereldoorlog zijn ronduit spectaculair met een indrukwekkend aantal figuranten en explosies. Dan is de vrede rond Overschild definitief verdwenen.

Scène uit de theatervoorstelling Hollands Hoop. Foto Reyer Boxem Scène uit de theatervoorstelling Hollands Hoop. Foto Reyer Boxem

Theater Hollands Hoop van Zummerbühne Gezien: 26/8, Boerderij Hoog Hammen, Overschild. Nog t/m 17/9. Inl: zummerbuhne.nl ●●●●●