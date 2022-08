Spelen met Catharina

Het is slechte timing: anno 2022 een bordspel uitbrengen waarin je het Russische rijk kunt uitbreiden met Oekraïense steden als Charkov en Kiev. In het dit jaar verschenen spel Catharina: de steden van de tsarina kunnen spelers indruk maken op tsarina Catharina de Grote (1729-1796) in het jaar 1762. Met kaartjes kun je kanonnen plaatsen in steden waar nu échte artillerie buldert en gebouwen verwoest.

De Duitse versie van het spel is al een paar maanden uit, maar nu de Engelstalige editie bijna verschijnt zwelt de kritiek aan. Op internationale bordspellensite Boardgamegeek plaatsen gebruikers tientallen negatieve recensies. ‘Walgelijk’, ‘beledigend’ en ‘een klap in het gezicht voor Oekraïners’ vinden de bordspelspelers.

Verovering

Catharina de Grote was de tsarina die grote delen van Oekraïne inlijfde voor het Keizerrijk Rusland na veroveringen op kozakken en Ottomanen en door opdeling van het Pools-Litouwse Gemenebest.

Voor Oekraïners is de thematiek van het spel extra pijnlijk omdat Russische president Vladimir Poetin en zijn ideologen teruggrijpen op het imperialisme van tsaren als Peter de Grote (1672-1725) en Catharina de Grote om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen. Critici hekelen daarom ook de aanwezigheid van de niet-bestaande stad ‘Novorossiya’ op het spelbord. Novorossiya (Nieuw-Rusland) is een term die Poetin nieuw leven inblies voor (bezette) delen van Oekraïne, zoals de Krim, Loehansk en Donetsk.

Critici hekelen de aanwezigheid van de niet-bestaande stad ‘Novorossiya’ op het spelbord

Een spel is maar een spel, zou je kunnen zeggen. Maar ook in de bordspellenwereld discussiëren makers en consumenten vaker over de weergave van imperialisme en kolonialisme. Zo kreeg het spel Maracaibo kritiek omdat het westers kolonialisme in de Cariben zou romantiseren, en kreeg het later een uitbreiding waarin spelers ervoor konden kiezen koloniale heersers te verdrijven.

De Duitse uitgever van Catherina dlp games trekt zich niets van de kritiek aan. „Het spel speelt zich af in de toenmalige tijd en heeft geen betrekking op de huidige tijd”, zegt directeur Anja Stockhausen. „Deze kritiek valt historische spellen vaker ten deel. Maar wij gaan ons niet mengen in een namenstrijd onder historici.” Stockhausen vindt het jammer dat mensen negatieve recensies plaatsen. „Het gaat de recensenten niet om het spel zelf. Als er fouten in de regels zitten kunnen we zeggen, oké, dat passen we aan. Maar daar is hier geen sprake van.”