Speciale asielopvanglocatie komt in Groningse Zoutkamp

Er komt een speciale opvanglocatie voor asielzoekers in het Groningse dorp Zoutkamp, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Dat bevestigt de overkoepelende gemeente Het Hogeland na berichtgeving van NOS en RTV Noord maandag. Op de locatie kunnen vanaf 10 september een half jaar vijf- tot zevenhonderd asielzoekers worden opgevangen terwijl ze hun procedure afwachten.

Een woordvoerder van de gemeente noemt de opvanglocatie een „wachtkamer” van Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum zal de eerste registratie plaatsvinden, waarbij ook een vervolgafspraak wordt gemaakt. Tussen de aanmelding en de afspraak kunnen asielzoekers in Zoutkamp verblijven. „Dat is een kwestie van dagen.” Het is de bedoeling dat asielzoekers met een vergunning vanuit Ter Apel worden doorgestuurd naar asielzoekerscentra elders in het land. Minderjarige, alleenstaande asielzoekers worden niet in Zoutkamp, maar in het aanmeldcentrum opgevangen.

De burgemeester van gemeente Het Hogeland, Henk Jan Bolding, zegt tegen RTV Noord dat hij „ontroerd en ontdaan” is door de situatie in Ter Apel. „Dat is zo ver weg van wat een beschaafd land hoort te doen. Dat is de reden dat we als gemeente ons hiervoor willen inzetten.”

De burgemeester benadrukt dat Het Hogeland een grote gemeente is, met veel ruimte. „We hebben een groot defensieterrein.” De nieuwe opvanglocatie komt tegenover de kazerne in Zoutkamp te liggen, op grondgebied van Defensie. Defensie zal ook helpen met opbouwen, schrijft RTV Noord. Hoe de noodopvang precies wordt ingericht, is nog niet duidelijk. „Het is niet de bedoeling dat mensen in tenten moeten verblijven”, zegt burgemeester Bolding. „Defensie bekijkt hoe er een goed verblijf gemaakt kan worden. In de loop van de dag hoop ik daar meer over te horen.”