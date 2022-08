Seismoloog: ‘Ongelooflijk dat ons advies niet werd opgevolgd’

De tweede spreker maandag is seismoloog Annemarie Muntendam-Bos (47). Als onderzoeker van de onafhankelijke toezichthouder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schreef zij meteen na de beving in Huizinge, op 16 augustus 2012, mee aan het onderzoek waaruit bleek dat de bevingen in het gebied zwaarder konden zijn dan vooraf gedacht.

Omdat gaswinner NAM en het wetenschappelijk instituut KNMI „niet pro-actief” onderzoek wilden doen naar de beving van Huizinge, met een kracht van 3,6 de zwaarste ooit, begon het SodM daar zelf aan. Een unicum omdat het SodM gewoonlijk zelf geen onderzoeken doet.

Uit het onderzoek van SodM bleek dat er een duidelijke relatie bestond tussen de gasproductie en de bevingen in Groningen. De tot dan toe aangenomen kans op een beving met maximaal een kracht van 3,9 was niet toereikend: bevingen konden veel zwaarder zijn. Dat leidde ertoe dat Groningen niet alleen te maken zou krijgen met lichte schades aan huizen. Er was sprake van een serieus veiligheidsrisico . Muntendam-Bos: „Bij bevingen met een kracht hoger dan vier konden gevels, schoorstenen en zelfs huizen instorten. Er was een overlijdensrisico, een gevaar dat eerder niet werd verondersteld.”

Toch verhoging gaswinning

Toch kreeg dat onderzoeksresultaat van het SodM nauwelijks gehoor, vertelde Muntendam-Bos: „Het KNMI, autoriteit op het gebied van aardbevingen in Nederland, reageerde afwachtend. Het ministerie van Economische Zaken reageerde amper en de NAM hield vol dat het risico voor Groningen hetzelfde bleef.”

Tot groot ongeloof van Muntendam-Bos en haar collega’s besloot toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in 2013, na het verschijnen van het SodM-rapport, zelfs de gaswinning te verhogen tot het hoogste niveau sinds halverwege de jaren zeventig. „We gaven een dringend advies de gaswinning zo snel als realistisch mogelijk te verlagen – de conclusies werden breed gedeeld – maar in plaats van iets daarmee te doen, werd de gaskraan vol opengedraaid. Dat is ongelooflijk.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Seismoloog: ‘Ongelooflijk dat ons advies niet werd opgevolgd’