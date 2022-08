Het duurt nog even, maar 2036 moet het jaar worden van de Olympische Spelen van Saoedi-Arabië. Even gecheckt, 2024, 2028 en 2032 zijn al vergeven, respectievelijk aan Parijs, Los Angeles en Brisbane, maar daarna ligt alles op Olympisch gebied nog open. Minister van Sportzaken prins Abdulaziz bin Turki al-Faisal ziet Saoedische Spelen als „hoogste doel” van zijn programma, zei hij. Eerst nog in 2030 het WK voetbal, samen met Egypte en Griekenland, tenminste als dat lukt (maar FIFA-chef Infantino is al enkele malen aan de zijde van kroonprins Mohammed bin Salman gesignaleerd, ik zeg verder niks). Vervolgens in 2034 de Aziatische Spelen, dat staat al vast, en dan de Olympiade. Het zou me niet verbazen als ze die krijgen ook. De kosten zijn een steeds hogere horde voor een groeiend aantal landen en de Saoediërs hebben met die hoge olieprijzen geld genoeg, plus de brandende wens van de leider om het koninkrijk goed vooraan in het zicht te parkeren.

Wat dat zicht betreft, de sportminister deed zijn uitspraak in Jeddah voorafgaand aan het gevecht om de wereldtitel zwaargewicht boksen op 21 augustus, ofwel The Rage on the Red Sea, dat door de Oekraïner Oesyk nipt werd gewonnen tegen de Brit Joshua. Volgens sommige bronnen had de kroonprins er 150 miljoen dollar voor over om de boksers te lokken. Als het maar aandacht trekt, dan gooien de Saoediërs er graag een berg miljoenen tegenaan. Wat vindt u van het aanbod om de Aziatische Winterspelen van 2029 te organiseren in de futuristische megastad Neom, het droomproject van de kroonprins aan de Rode Zee? In Neom staat vandaag nog steeds niet veel meer dan een paleis en een soort expositiehal, maar de infrastructuur voor deze spelen zal, lees ik, in 2026 klaar zijn. Ik kijk natuurlijk allereerst uit naar het figuurschaatsen voor vrouwen. Die glitterpakjes! In Saoedi-Arabië! Nee, dan denk je toch helemaal niet meer aan die arme activisten en critici van de kroonprins die allemaal zijn opgesloten?

Prins Abdulaziz van Sportzaken bestreed dat dát ook precies de bedoeling is, van al die spelen en kampioensgevechten, om de aandacht af te leiden van de schendingen van de mensenrechten. „We maken progressie, we worden een betere maatschappij, we gaan naar een betere kwaliteit van leven”, zei hij. Hij had kunnen terugverwijzen naar de Belgische documentaire Let’s Talk about Sex, die 29 juli door de VPRO werd uitgezonden en een zonnig beeld geeft van het huidige leven in Saoedi-Arabië. Misschien gezien? Verbijsterend vond ik hem. Alsof de pr-afdeling van de kroonprins het script had geschreven.

Als tegenwicht geef ik u een minibloemlezing uit de repressie. U kent al het lot van de 34-jarige promovenda die tot 34 jaar cel plus 34 jaar reisverbod werd veroordeeld wegens „terroristische” tweets – bizar gevoel voor humor hebben Saoedische rechters. De imam van de Grote moskee van Mekka kreeg deze maand gewoon tien jaar cel wegens een preek waarin hij de gelovigen opriep zich uit te spreken tegen het kwaad. Ik noem ook de arts Lina al-Sharif, eveneens 34, die vrouwenrechten en vrijheid van meningsuiting bepleitte op sociale media. Wat dacht ze wel? Ze werd dan ook vorig jaar mei gearresteerd onder de antiterrorismewet en wacht op het vonnis. Ook 34 jaar?

Maar het gaat prima in Saoedi-Arabië. En als Nederland straks op die Olympische Spelen maar genoeg gouden medailles wint, vinden wij het vast ook prima.

