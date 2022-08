RvS: heroverweeg koppeling verhoging minimumloon en AOW

Het kabinet moet het besluit dat de AOW meestijgt met het minimumloon heroverwegen. Dat staat in een maandag gepubliceerd advies van de Raad van State. De koppeling met de AOW kost miljarden, terwijl dat geld volgens de Raad van State mogelijk beter kan worden besteed aan „de verlichting van financiële problematiek bij de meer kwetsbare groepen”.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 met 2,5 procent omhoog gaat. Het kabinet wilde aanvankelijk niet dat de AOW zou meestijgen, maar ging na een in de Eerste Kamer aangenomen motie begin dit jaar toch overstag. Intussen is de inflatie na de aanvaarding van die motie „fors toegenomen”, aldus de Raad van State. Met name de energie- en voedselprijzen zijn explosief gestegen. Hierdoor staat de koopkracht van vooral lage en lagere middeninkomens momenteel „stevig onder druk”, wat een nieuwe afweging van het kabinet „rechtvaardigt”, zo staat in het advies.

Doel van de verhoging van het minimumloon is om werken lonender te maken. Dat argument geldt volgens de Raad van State echter niet voor AOW’ers. Zij hebben namelijk geen arbeidsperspectief meer en lopen, in tegenstelling tot andere groepen, relatief weinig risico op armoede. Het is dan ook de vraag, aldus de Raad van State, waarom de bestaanszekerheid van alle AOW’ers zou moeten worden verbeterd. „Zeker nu de doorwerking naar de AOW aanzienlijke budgettaire consequenties heeft.”

De motivering van het kabinet om de verhoging van het minimumloon te koppelen aan die van de AOW vindt het adviesorgaan daarom niet overtuigend. Om hierin te verwijzen naar de Eerste Kamermotie is „ontoereikend”. Het kabinet moet een zelfstandige afweging maken, zo staat in het advies.