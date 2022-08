Europa zakt weg in een ongekende energiecrisis. De gasprijs is afgelopen maand verdubbeld en staat nu tien keer hoger dan een jaar geleden. Zolang het mooi weer is zijn de gevolgen beperkt voelbaar. Maar zodra het stookseizoen begint zullen de economische klappen steeds harder worden. Dat vraagt om leiderschap en een duidelijk plan. Helaas blijkt het kabinet niet voorbereid en in tegenstelling tot andere regeringsleiders zwijgt Rutte in alle toonaarden. Dat versterkt de positie van Poetin om Europa uit elkaar te spelen.

Christopher Christiaanse is strategisch adviseur en docent in de energietransitie.

Wie een grafiek van de gasprijs naast de recente geschiedenis legt, ziet de gevolgen van onze afhankelijkheid van Rusland. Vorig jaar lag de prijs bij 30 euro/MWh en begon te stijgen naarmate Poetin meer troepen samentrok aan de Oekraïense grens. Sinds het begin van de invasie breekt de gasprijs alsmaar nieuwe records en is met 320 euro/MWh nu ruim tien keer zo hoog. Een einde is niet in zicht.

De energieprijzen zijn zo hoog omdat Rusland nog maar een fractie van het gecontracteerde gas levert. Volgens het Kremlin kan niet aan de afspraken worden voldaan door een defect aan de transportinfrastructuur, dat door de westerse sancties niet gerepareerd kan worden. In werkelijkheid is het gastekort een politieke strategie om Europese eensgezindheid over de sancties op te breken.

De gevolgen van de hoge energieprijzen rollen nu al als een sneeuwbal door de samenleving: burgers zonder vast energiecontract kunnen hun exploderende rekeningen niet meer betalen. Energiebedrijven met veel vaste contracten kunnen het groeiende prijsverschil niet doorberekenen aan hun klanten en gaan failliet. En bedrijven verlagen noodgedwongen hun productie, met dreigend faillissement. Gasunie stelt weliswaar dat het wegvallen van Russisch gas niet voor tekorten zou zorgen. Maar als energie simpelweg onbetaalbaar wordt zijn de gevolgen net zo erg.

Offers

De voorspelbaarheid van deze crisis geeft regeringen tijd om hun bevolking voor te bereiden: de Belgische premier De Croo en Franse president Macron waarschuwen hun landgenoten voor „vijf tot tien moeilijke winters”, waarin offers gebracht moeten worden. De Duitse vicepremier Habeck waarschuwt zelfs voor het stilleggen van de industrie, met ongekende economische schade tot gevolg. In vrijwel alle lidstaten zijn regelmatig persconferenties met de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Waar blijft de persconferentie van Rutte?

Een mogelijke verklaring ligt in onze energiegeschiedenis met Rusland. In 2005 kreeg Poetin een staatsbanket met de koninklijke familie, waarna Nederlandse bedrijven mochten deelnemen in grote Russische gasprojecten. Ondanks de steeds autoritairdere trekken bleef Nederland tegen het Kremlin aankruipen voor goedkoop aardgas. Met deze strategie hoopte men ook na uitputting van het Groningenveld nog Europees groothandelaar in aardgas te blijven.

Zelfs de Russische betrokkenheid bij het neerhalen van MH17, waarbij 196 Nederlanders omkwamen, was voor kabinet-Rutte II geen reden om van deze strategie af te zien: in 2015 heeft Nederland plannen gedwarsboomd om Russisch gas voor EU-landen gezamenlijk in te kopen, om zo de exclusieve leverancier voor Russisch gas aan de Noordwest-Europese markt te blijven.

Eensgezindheid

De invasie en het barbaarse optreden van de Russische krijgsmacht hebben geleid tot ongekende sancties vanuit de EU. De roep om sancties is vaak publiek, maar de uitwerking en het bepalen van uitzonderingen gebeurt achter gesloten deuren. De effectiviteit staat of valt bij de eensgezindheid van deelnemende landen – en Rusland doet er alles aan om EU-landen uit elkaar te spelen. Zo kreeg Italië in juli plots 75 procent meer gas geleverd, daags nadat de Rusland-vriendelijke partij Lega de pro-Europese regering ten val had gebracht. Als EU-leiders niet openlijk eensgezind blijven en voorbereidingen treffen zal Poetin deze winter meer landen kunnen verleiden met zijn aardgas.

Daarom moet Rutte zich snel en duidelijk uitspreken: het tijdperk van goedkoop aardgas is voorgoed ten einde en er moeten met spoed pijnlijke beslissingen genomen worden. Voor de korte termijn hebben experts al talloze maatregelen voorgesteld, bijvoorbeeld een spoedwet energiebesparing en de versnelde uitvoering van het nationaal isolatieprogramma. Het belangrijkste is echter dat Rutte laat zien dat er tijdens deze crisis een kabinet staat dat de leiding durft te nemen. Zo wordt ook duidelijk dat hij samen met de andere EU-landen een vuist maakt tegen de afhankelijkheid van Rusland.

