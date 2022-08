Toezichthouder: make-up-eis Rituals was seksediscriminatie

Cosmeticaketen Rituals mag van vrouwelijke werknemers niet eisen dat zij tijdens hun werk make-up dragen terwijl mannelijk personeel daar niet toe wordt verplicht. Tot die conclusie kwam de Nederlandse toezichthouder het College van de Rechten van de Mens maandag in een zaak die deze zomer werd aangespannen door een voormalig werknemer. Door aan het voorkomen van vrouwen en mannen verschillende eisen te stellen, maakt Rituals zich volgens de toezichthouder schuldig aan seksediscriminatie.

Rituals (1,1 miljard euro omzet, 4.600 werknemers) eist in de stijl- en kledingvoorschriften voor personeel nergens expliciet dat vrouwen make-up moeten dragen. Maar in de praktijk bestaat de eis wel, erkent ook het bedrijf zelf. „Van vrouwen wordt verwacht dat zij tijdens werktijd make-up dragen en als zij dat niet doen, worden zij daarop aangesproken. Mannen mogen make-up dragen, maar zijn daartoe niet verplicht.”

Daardoor worden vrouwelijke werknemers „in uiterlijk opzicht zwaarder belast” dan mannen, zo meent het College. Want: „Vrouwen moeten zich voorafgaand aan het werk opmaken.” Soms is zo’n zwaardere belasting wel te rechtvaardigen. Maar omdat het dragen van make-up niet „noodzakelijk” is om in de winkels van Rituals te werken, is daar in dit geval volgens het College geen sprake van.

De stijlvoorschriften moeten ervoor zorgen dat werknemers van de keten er „representatief” uitzien, met een „frisse en moderne look”, stelde Rituals eerder in deze zaak. Zo zijn er niet alleen voorschriften voor make-up, maar mag personeel ook geen zichtbare piercings, tatoeages en sieraden dragen. De voorschriften moeten eraan bijdragen dat klanten in elk filiaal dezelfde winkel en sfeer treffen, aldus het bedrijf.

Uithangbord

Bovendien zijn werknemers volgens Rituals een uithangbord van het merk. Verkopers fungeren als „mannequin” voor de producten die ze verkopen, en dat assortiment bestaat deels uit make-up. Dat Rituals alleen vrouwen verplicht make-up te dragen is omdat zulke producten in „het maatschappelijke verkeer” nog worden gezien als „cosmetica die overwegend door vrouwen wordt gebruikt”.

Het College kan die verdediging tot op zekere hoogte volgen. „Voor vrouwen is het dragen [van make-up] gebruikelijk en voor mannen niet”, zo staat in de uitspraak. Wel stelt de instantie dat die sociale norm „plaats- en tijdsgebonden” is en in de toekomst zou kunnen veranderen, zoals ook gebeurde bij tatoeages.

Het mensenrechteninstituut vindt daarnaast dat een werkneemster ook zónder make-up als „levende tentoonsteller” kan fungeren voor de producten van een bedrijf. Mannelijke werknemers die geen make-up dragen, worden door Rituals immers ook niet als een slecht uithangbord gezien, aldus het college. Bovendien beslaat make-up slechts een klein deel van het gehele assortiment van Rituals. Het bedrijf verdient zijn geld vooral met luchtjes en huidverzorgingsproducten.

De uitspraak van het College, een onafhankelijk toezichthouder op de mensenrechten in Nederland, verplicht Rituals nergens toe. Anders dan bij rechtbanken zijn de uitspraken niet bindend. Toch wordt een uitspraak van het College in ruim 80 procent van de gevallen gevolgd, meldt de instantie in haar jaarverslag.

Rituals laat desgevraagd weten dat het bedrijf zijn stijleisen de afgelopen tijd nog eens heeft bekeken, en „aangepast op een aantal punten, waaronder het gebruik van make-up”. Volgens het bedrijf is het dragen van make-up – zowel in voorschrift als in de praktijk – voor álle werknemers nu een „vrijwillige optie”.