Rechtbank besluit: verkoop hotel in Albergen aan COA moet doorgaan

De eigenaresse van Landhotel ’t Elshuys in Albergen moet het hotel verkopen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten tijdens het kort geding dat het COA tegen de verkoper had aangespannen. Volgens de rechtbank heeft het COA „open kaart” gespeeld over de bedoelingen om van het hotel een opvanglocatie te maken voor asielzoekers.

Lees ook: COA: gemeente Tubbergen wist al langer over plannen voor azc in hotel

Het COA had vorige week de hoteleigenaresse voor de rechter gedaagd omdat zij onder de verkoop uit wilde, terwijl het koopcontract al was getekend. De eigenaresse beweerde dat ze niet met de verkoop akkoord was gegaan als ze vooraf wist dat er 150 tot 300 asielzoekers en statushouders op het terrein van het hotel zouden worden opgevangen – maximaal 200 mensen in het hotel en maximaal 100 in units rond het gebouw. Ze zegt dat het COA daar niet duidelijk over is geweest.

Volgens het COA was dat vanaf het begin al duidelijk en heeft de makelaar van het hotel er zelfs op aangedrongen om over het gebruik van het gebouw niets specifieks in het koopcontract te zetten. „Dat is jullie politieke strijd, jullie risico”, zei de makelaar, zo bleek in de rechtbank. De advocaat van het COA classificeert de eigenaresse als een spijtoptant, „onder druk gezet door haar omgeving”.

Om het hotel ’t Elshuys in Albergen, in de Overijsselse gemeente Tubbergen, was de afgelopen dagen veel te doen. Er vonden meerdere demonstraties plaats van omwonenden die tegen de komst van asielzoekers zijn in het dorp. Ook woedde er maandagochtend brand op het terrein. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) heeft Tubbergen als een van de eerste gemeenten gepasseerd in het besluit asielzoekers op te vangen. Dat doet het Rijk om de druk op Ter Apel te verlichten. Het COA noemde maandagmiddag in de rechtszaal ook de huidige opvangcrisis en het feit dat gezinnen buiten slapen als spoedeisend belang.

Met medewerking van Marit Willemsen

Lees ook deze reportage: In de kazerne slaapt het lekkerder dan in overvol Ter Apel. ‘Deze plek is echt de hemel op aarde’