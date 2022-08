Oud-burgemeester Loppersum: het is nog steeds onveilig in Groningen

Na een zomerstop van acht weken trapte de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen maandag af met het verhoor van CDA’er Albert Rodenboog (69). Als burgemeester van de voormalige gemeente Loppersum was hij de eerste bestuurder die aan de bel trok vanwege mogelijke bevingen als gevolg van gaswinning in het gebied.

Na de beving in Huizinge van 2012, de zwaarste tot u toe, was Rodenboog het zat. Hij vond dat gaswinner NAM snel met een nette schadeafhandeling moest komen voor de huizen in het gebied. Maar die uitspraak nam de NAM hem niet in dank af. „Ze belden mij op dat we toch zo’n goede relatie hadden onderling. Maar dat interesseerde mij helemaal niet”, vertelde Rodenboog. Een paar uur later, zo vertelde de oud-burgemeester, nam vicepremier, minister van Economische Zaken en partijgenoot Maxime Verhagen de gaswinner zelfs in bescherming. „De NAM had volgens hem een prima schadeafhandeling. Maar hij wist helemaal niet wat er aan de hand was.”

Zelfs na de klap in Huizinge kwam er geen snelle schadeafhandeling. „Duizenden schademeldingen kwamen binnen, bewoners waren bang”, zei Rodenboog. Maar minister Henk Kamp, Verhagens opvolger en minister van Economische Zaken tussen 2012 en 2017, koos ervoor tijd te winnen door veertien onderzoeken te laten uitvoeren. „Dat was schandalig, want we hadden een groot veiligheidsprobleem. Week op week hadden wij zware bevingen.”

Lees ook deze reconstructie over de Groningse gaswinning: Ook toen de boerderij al op 63 stutten leunde, draaide het kabinet de gaskraan verder open

Puur om geld

En het „drama” werd nog groter toen na Huizinge de gasproductie werd verhoogd. „Er is willens en wetens extra aardgas uit de grond gehaald omdat het kon. Het was puur geld gedreven.” Pas in 2018 werd besloten de gaskraan in de toekomst dicht te draaien. Maar als Rodenboog toen had geweten dat daarmee de versterking van huizen gepauzeerd werd, was hij niet blij geweest met die beslissing. „Mensen wachtten al jaren, hadden de boodschap gekregen dat ze een nieuw huis zouden krijgen en hoorden toen: we moeten nog eens bekijken of het echt nodig is. Dat kun je mensen niet aandoen.”

Ook een verhoging van de gaswinning in Groningen vanwege de huidige hoge gasprijzen is volgens Rodenboog uit den boze. „Het is nog steeds onveilig. Dat besef is in Nederland niet breed gedeeld. De mensen leven nog steeds in onveilige huizen, met kids. Dat kan toch niet.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Oud-burgemeester Loppersum: ‘het is nog steeds onveilig in Groningen’