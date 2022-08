Op het Festival Oude Muziek klinkt Bachs Johannes-passie nu als queer lijdensverhaal

In 1730 werd Zacharias Wilsma voor het Utrechter gerecht gedaagd. Aanklacht: seks met andere mannen. Hij werd uitgekleed en kreeg zweepslagen tot hij de namen gaf van nog 140 ‘sodomieten’. Van hen werden velen in de volgende jaren vermoord.

Zes jaar eerder, in 1724, ging Bachs Johannes-Passion in première.

Die twee historische feiten komen nu samen in de ‘Utrechter Passion’, die woensdag op het Festival Oude Muziek zijn première beleeft. De oprichters van het nieuwe Duitse oudemuziekensemble Art House 17, dramaturg Thomas Höft en muzikaal leider Michael Hell, willen de onderdrukking van seksuele minderheden een podium geven, ook binnen de oude muziek.

Höft werkte anderhalf jaar aan het libretto. Naast de al genoemde ‘Sodomietenprocessen’ komt ook de moord op de achttiende-eeuwse Lagrantinus Rosenstengel aan bod, iemand die verschillende geschiedkundigen als lesbienne of trans man hebben beschouwd. De passie opent met een gebeurtenis uit onze tijd: de terroristische aanslag op homo-nachtclub Pulse in Orlando in 2016, waarbij vijftig mensen werden gedood.

Zelfreflectie

De voorlaatste repetitie oogt provisorisch. Het ensemble repeteert in het rococodecor van hun ándere voorstelling, Die Geister von Sanssouci. Achter het klavecimbel hangen achttiende-eeuwse kostuums aan mannequins.

Dat het ensemble al sinds het begin van het jaar bezig is met dit project, blijkt uit de concentratie waarmee bariton Dietrich Henschel zijn recitatieven repeteert. In het tedere ‘Betrachte, meine Seel’ steggelt hij met muzikaal leider Hell over een fraseringsdetail.

Alle zangers zijn doorgewinterde barokspecialisten. Zo zong Henschel op twee bekende opnames van de Matthäus-Passion, onder dirigenten Nikolaus Harnoncourt en Philippe Herreweghe. Hoe is het dan ineens een andere tekst voor je te hebben?

„Ik heb nog nooit eerder zo intensief over elke lettergreep van een passietekst nagedacht”, zegt Henschel. „Het is een moeilijke balans. Natuurlijk wil je laten horen welke tekst je zingt, maar zonder de nieuwheid te onderstrepen. Dat heeft ook impact op hoe ik nu een ‘gewone’ passie zing; ook daar ben ik bewuster het gekunstelde uit de weg aan het gaan.”

Teorbist-luitenist Sophie Vanden Eynde heeft het ogenschijnlijk makkelijker. In principe zou zij dezelfde noten als altijd kunnen spelen. Maar een nieuwe tekst is ook voor haar een uitdaging, legt ze uit. „Begeleiden begint bij het geluid van de woorden, vooral van de medeklinkers.” Ze wijst naar haar instrument. „Je slaat een snaar anders aan wanneer er een andere tekst wordt gezongen.”

Is dit project persoonlijk? „Absoluut”, zegt dramaturg Thomas Höft. „Deze passie gaat ook over mij. Ik ben zestig. Ik groeide op in een klein West-Duits dorpje, toen seks tussen mannen nog strafbaar was.”

Dramaturg Thomas Höft. Foto Dieuwertje Bravenboer

Gambist — én voormalig Mr. Bear Austria — Georg Kroneis benadrukt vooral het belang van zichtbaarheid. „Sommige van de musici zeggen dat ze zich nog nooit zo weerspiegeld hebben gezien.”

Maar sluit zo’n queer verhaal wel aan bij Bachs muziek en protestante leefwereld?

Muzikaal leider Michael Hell: „Thomas heeft de passie ik-weet-niet-hoe-vaak beluisterd. Hij heeft ook veel van de tekst behouden.” Hij kijkt Höft aan. „De climaxen zitten vaak op exact dezelfde plek als in het origineel. De betekenis is veranderd, maar de opbouw is in structuur hetzelfde gebleven.”

Sophie Vanden Eynde vindt dat het project ook inzicht geeft in de belevingswereld van Bachs luisteraars. „Anno 2022 ervaren velen religie als iets van lang geleden. Ook als niet-gelovig musicus ben je geneigd een passie te willen vertellen als ‘gewoon een mooi verhaal’. Maar het was in Bachs tijd iets anders: een raamwerk waarbinnen je dacht, en dat uitnodigde tot zelfreflectie. Een hedendaagse tekst kan ons daar nu mee helpen.”

J.S. Bach, Utrechter Passion. Art House 17 o.l.v. Michael Hell. 31 augustus op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Inl: . Art House 17 o.l.v. Michael Hell. 31 augustus op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Inl: oudemuziek.nl . Ook als stream te beleven via Early Music Television