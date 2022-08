Inspectieteam Atoomagentschap onderweg naar kerncentrale van Zaporizja

Inspectieteam IAEA onderweg naar kerncentrale van Zaporizja

Inspecteurs van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) zijn onderweg naar de kerncentrale van Zaporizja. Dat heeft directeur-generaal Rafael Grossi, die de missie leidt, maandagochtend bekendgemaakt op Twitter. Het inspectiebezoek van het IAEA hing al langer in de lucht. Onder meer de Verenigde Naties en prominente westerse staatshoofden hadden er bij Vladimir Poetin op aangedrongen; de Russische president zegde anderhalve week geleden zijn medewerking toe.

„De dag is eindelijk aangebroken”, schrijft Grossi. „We moeten verzekeren dat de grootste kerncentrale van Oekraïne en Europa veilig is.” Het team van Grossi komt „later deze week” aan bij de kerncentrale, op welke dag is niet bekend. De IAEA-inspecteurs gaan de veiligheid van Zaporizja in brede zin beoordelen, aldus het agentschap. Niet alleen meten zij de externe schade als gevolg van beschietingen op, ze gaan ook in gesprek met het personeel. Waar nodig voeren ze urgente veiligheidsmaatregelen door.