NS-personeel staakt opnieuw, nu in Noord-Holland

NS-personeel staakt maandag voor de derde dag voor een betere cao, deze keer in Noord-Holland. Daardoor rijden vrijwel geen treinen in het grootste deel van de provincie. Om Schiphol bereikbaar te houden is er beperkt treinverkeer vanuit Utrecht Centraal naar de luchthaven, maar dat is lang niet genoeg om de normale reizigersaantallen te vervoeren, zegt een woordvoerder van NS. Vervangende bussen heeft NS niet ingezet. Hoeveel reizigers getroffen worden door de staking, kan de woordvoerder niet zeggen.

Ook het internationale treinverkeer ervaart hinder van de staking. De Eurostar naar Londen en de Thalys naar Parijs rijden helemaal niet. De internationale trein tussen Brussel en Amsterdam gaat niet verder dan Rotterdam. De ICE naar Frankfurt rijdt minder vaak en zal vandaag drie keer vertrekken. De IC vanuit Berlijn stopt in het Duitse grensstation Bad Bentheim. Vanuit daar kunnen reizigers met regionale treinen de grens oversteken.

Het is de derde dag van de door personeel aangekondigde estafettestaking. Morgen legt personeel het werk neer in de regio Utrecht, woensdag volgen grote delen van de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. NS-personeel is ontevreden over stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. De bonden eisen onder meer dat het bruto maandloon met 100 euro wordt verhoogd. NS zegt te kampen met lagere inkomsten, omdat het aantal reizigers nog steeds lager is dan voor de coronacrisis.