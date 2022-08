Nederlandse militair overleden na schietpartij Indianapolis

Een van de drie Nederlandse militairen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd beschoten in de Amerikaanse stad Indianapolis is zondagnacht overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie maandag. Hij verkeerde na de schietpartij direct in kritieke toestand. Zijn twee collega’s zijn volgens het ministerie „bij kennis en aanspreekbaar”.

De drie militairen behoren tot het Korps Commandotroepen, dat in de staat Indiana, bij een trainingscentrum ten zuidoosten van Indianapolis, oefeningen houdt. De drie werden rond 03.30 uur plaatselijke tijd aangetroffen bij de ingang van het hotel waar ze verbleven. De schietpartij vond plaats tijdens hun vrije tijd.

Over wat er aan de schietpartij voorafging, is weinig bekend. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en er zijn geen getuigen, maar de lokale politie volgt „aanwijzingen”, schrijft de regionale omroep WISH-TV. Agenten geloven dat de schietpartij niet willekeurig was en dat de militairen eerder op de avond onenigheid hadden met anderen, elders in de stad.