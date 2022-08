Nederlands ambassadepersoneel Irak geëvacueerd vanwege onrust

Het personeel van de Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad is geëvacueerd omwille van hun veiligheid. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond. De medewerkers werken tijdelijk in de Duitse ambassade, die zich elders in de stad bevindt.

De Nederlandse ambassade ligt in de Internationale Zone, ook wel de Groene Zone genoemd. Daar bevinden zich onder andere het parlement en meerdere ambassades. Er zouden vuurgevechten in het gebied plaatsvinden. Het ministerie laat weten dat „zodra het weer veilig kunnen, de medewerkers terug zullen keren naar de Nederlandse ambassade”.

Maandag braken er in de stad rellen uit in Irak nadat de geestelijke leider Moqtada al-Sadr aankondigde de politiek te verlaten. Daarop braken er gevechten uit tussen zijn aanhangers en volgelingen van zijn rivalen. Zeker twaalf mensen kwamen om het leven en zeker 270 demonstranten raakten gewond. Vanaf maandag geldt in het hele land een straatverbod vanaf 19.00 uur.

Reisadvies

Het reisadvies voor het grootste deel van Irak is al enige tijd rood. De stad Basra, dat in het zuidoosten van het land ligt, heeft nu ook een rood reisadvies gekregen. Het ministerie roept Nederlanders in rode gebieden op om zo snel mogelijk het land te verlaten als dat veilig kan.

