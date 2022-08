Minister Wiersma: bestuur islamitische basisscholen moet opstappen wegens wanbeleid

Het bestuur van de stichting Islamitische School Amsterdam (ISA), waar meerdere islamitische basisscholen in de hoofdstad onder vallen, moet „zo snel mogelijk” opstappen. Dat heeft minister Dennis Wiersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VVD) besloten naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie, zo maakt zijn ministerie maandag bekend. Volgens het rapport maakt het ISA-bestuur zich onder meer schuldig aan financieel wanbeleid. De inspectie vertrouwt er niet op dat het huidige bestuur maatregelen zal nemen om te verbeteren.

Onder ISA vallen drie basisscholen: al Maes, al Yaqoet en al Jawhara. Op die scholen, waar in totaal bijna 1.200 kinderen op zitten, is volgens de inspectie de administratieve organisatie en interne controle niet op orde. Daarnaast is het schoolbestuur in „grote mate” verweven met stichtingen achter weekendscholen en leerlingenvervoer, wat tot „onrechtmatige verrijking” leidt. In een reactie op het inspectierapport erkende het schoolbestuur het wanbeleid, maar besloot het niet op te stappen.

Wiersma grijpt daarom nu in en stuurt het bestuur weg, de zwaarste maatregel die hij kan treffen. „Op school moet je een goede basis krijgen, om zelfstandig je leven te kunnen leiden. Maar dit schoolbestuur lijkt vooral bezig met elkaar de tent uitvechten”, aldus de minister.

Het ISA-bestuur moet plaatsmaken voor een interim-bestuur dat orde op zaken moet stellen. De inspectie wil dat de stichting bijna 300.000 euro aan onrechtmatig besteed geld teruggeeft aan het ministerie. Ook wordt 15 procent van de subsidie die de school krijgt opgeschort, omdat het bestuur eerder geen gehoor gaf aan opgelegde maatregelen. Als het huidige bestuur niet opstapt, worden de drie scholen gesloten en wordt het overheidsgeld voorgoed stopgezet.