KNVB start onderzoek naar apengeluiden richting Ajax-spits Brian Brobbey

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen van afgelopen zondag tijdens de Eredivisiewedstrijd FC Utrecht - Ajax. Een deel van het thuispubliek maakte apengeluiden nadat Ajax-spits Brian Brobbey de Amsterdammers op een 2-0 voorsprong had gezet. De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax moest in de tweede helft kort worden stilgelegd nadat een vuurwerkbom op het veld was ontploft in de buurt van Ajax-doelman Remko Pasveer. Ook werden Ajax-spelers met bier bekogeld.

De KNVB laat weten dat de aanklager mensen hoort rondom FC Utrecht om te onderzoeken of de club verwijtbaar heeft gehandeld voor, tijdens of na afloop van de wedstrijd. Daarbij beoordeelt de voetbalbond of FC Utrecht erin slaagt de daders op te sporen en ze bij de KNVB voordraagt voor een landelijk stadionverbod.

Algemeen directeur Thijs van Es meldde na afloop dat de man die de vuurwerkbom gegooid zou hebben is aangehouden. De politie hield nog drie andere toeschouwers aan voor betrokkenheid bij ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd. „De individuen die deze dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld”, zegt Van Es, doelend op camerabeelden van tijdens de wedstrijd. „Daar gaan we achteraan, want dit kan natuurlijk niet”, aldus de directeur, die zegt „zeer teleurgesteld” te zijn.

‘Ik trek me er niks van aan’

Tijdens de wedstrijd beklaagden Ajax-spelers zich over het gedrag van de toeschouwers bij de scheidsrechter van dienst, Danny Makkelie. Hij liet de stadionspeaker omroepen dat de misdragingen van de toeschouwers moesten stoppen. Brobbey zelf reageerde na afloop van de wedstrijd laconiek op het racisme dat hem ten deel was gevallen. „Ik trek me er helemaal niks van aan”, zei hij voor de camera’s van ESPN. FC Utrecht stuurde Brobbey maandag een bos bloemen op en bood excuses aan voor het gedrag van diens toeschouwers.

Racisme op voetbaltribunes is wijdverbreid. Tot straffen leidt het maar zelden, ondanks toenemende pogingen van de KNVB er wat aan te doen. Eerder dit jaar kregen vier supporters van MVV een stadionverbod van twintig jaar opgelegd vanwege racistische spreekkoren aan het adres van FC Dordrecht-verdediger Seydine N’Diaye. In 2020 lanceerde de voetbalbond een ‘aanvalsplan tegen discriminatie’ en werden de straffen voor discriminatie verdubbeld.

Lees ook: Het is voor FC Utrecht alweer crisis, ook door wanvertoning van eigen publiek