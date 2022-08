Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Tipping points noemen klimaatwetenschapper ze. Het zijn de kritieke momenten waarop iets onomkeerbaar wordt. Een angstaanjagend, maar ook fascinerend concept. Ineens, haast onopgemerkt, ben je een grens over en blijkt er geen weg meer terug.

Een bekend voorbeeld is het Amazoneregenwoud, dat de helft van zijn eigen regen produceert dankzij het hergebruik van vocht via verdamping. Ontbossing vermindert het aantal bomen, en dan komt er een moment dat er niet meer genoeg vocht wordt afgescheiden om een regenbui te produceren. Uiteindelijk zal het woud dan afsterven en tot savanne transformeren.

Een ander – nog veel vreeswekkender – voorbeeld is de permafrost, bevroren grond van tot wel een kilometer dik. Door opwarming van de aarde ontdooit deze langzaam en komen grote hoeveelheden CO 2 vrij die erin liggen opgeslagen. Dit versnelt het proces van opwarming, waardoor de permafrost nóg sneller smelt en nóg meer CO 2 vrijkomt.

Ook de West-Antarctische en de Groenlandse ijskappen hebben tipping points, net als koraalriffen en bepaalde zeestromen. Over de vraag hoe snel deze worden bereikt, en of ze definitief zullen zijn, zijn wetenschappers het nog niet eens. Maar als ik de mensheid was, zou ik de gok niet wagen.

Kent het menselijke bewustzijn ook tipping points, vroeg ik me af, bijvoorbeeld in het denken over klimaatverandering, en de ernst daarvan? Over klimaatverandering wordt vaak gezegd: het gaat zo geleidelijk, het is niet waarneembaar, en voor mensen bestaat het dan niet, want die moeten iets ervaren eer ze het geloven.

Deze zomer had je het dan: een afbrekende gletsjer in Italië, bosbranden van ongekende omvang in Frankrijk, droogvallende rivieren in Duitsland, recordtemperaturen in Engeland. En dat was alleen Europa nog maar. China kende een hittegolf van zeventig dagen achtereen, de langste én heetste ooit gemeten. „Dit zijn geen abstracte cijfers”, stelde Christophe Béchu, de Franse minister van Ecologische Transitie, triomfantelijk in Le Monde. „Dit keer kunnen we er niet langer omheen.” Mij leek dat ook, maar in The Guardian werd ik eraan herinnerd dat je het menselijk vermogen tot ontkenning nooit moet onderschatten.

Eerder deze zomer bracht de krant een uitvoerige reconstructie van decennia Duits gasbeleid ten opzichte van Rusland. Diep vanbinnen wisten de verantwoordelijke Duitse politici natuurlijk heus wel dat het niet verstandig, ja zelfs risicovol was om zich op die manier van een tiranniek – en naar ten slotte bleek, oorlogszuchtig – regime afhankelijk te maken. Maar de Duitse economie draaide er zo lekker op. Het goedkope gas was eenvoudigweg té verslavend.

Het gevolg was dat de Duitsers jarenlang systematisch de harde Russische realiteit ontkenden en hoopvolle tekenen zagen waar ze niet waren. Zo werkt de kracht van ontkenning: omdat je niet wil loslaten waar je heel sterk naar verlangt, vervorm je de werkelijkheid op dusdanige wijze dat hij minder zwaar op je drukt. Pas na maanden van oorlogsmisdaden in Oekraïne is er bereidheid toe te geven dat ze er al die jaren naast zaten. Ondertussen gaan gasleveringen vanuit Rusland nog steeds door – zij het in mindere mate. In afwachting van een alternatief hebben de Duitsers geen keus.

Bij klimaatverandering speelt iets vergelijkbaars. We weten al decennia wat daar de risico’s van onze fossiele levensstijl zijn. Maar wegkijken bleek aldoor aantrekkelijker dan onze levensstijl aanpassen, dat wil zeggen: de prijs betalen. Het wachten was op het klimaatequivalent van een Russische oorlogsmisdaad om het maar even luguber te zeggen. Zullen dat de hitterecords van afgelopen zomer zijn? Of is er meer voor nodig, en zo ja, hoeveel dan? Zelf vrees ik dat ons tipping point voorlopig nog niet in zicht is.

Marijn Kruk is historicus en journalist. Hij schrijft om de week een column over politiek en verbeelding van de klimaattijd.