Egypte wil roofkunst steeds vaker terug. Maar wanneer is er precies sprake van roofkunst?

Wereldberoemd zijn ze: de Steen van Rosetta en de buste van koningin Nefertiti. De steen omdat met behulp van de inscripties erop het hiërogliefenschrift is ontcijferd, het borstbeeld vanwege de schoonheid van de goddelijke vorstin. De steen staat in het British Museum in Londen, de buste in het Neues Museum in Berlijn. Daar bevinden ze zich nú, maar afkomstig zijn ze natuurlijk uit Egypte. Archeologen uit dat land kondigden vorige week een campagne aan om deze topstukken (samen met de Dierenriem van Dendera uit het Louvre) terug te krijgen. Het zou om roofkunst gaan, stellen ze.

Met dit verzoek haakte deze groep onder aanvoering van de bekende Egyptoloog Zahi Hawass aan bij een actuele discussie: hoe om te gaan met artefacten in westerse musea die in koloniale tijden zijn verworven? Eerder deze maand maakte het Londense Horniman Museum nog bekend 72 kunstvoorwerpen, waaronder twaalf Benin-bronzen, terug te geven aan Nigeria.

Dat het hier om roofkunst ging, was evident. De bronzen werden in 1897 buitgemaakt door een Britse strafexpeditie die het paleis van Benin City plunderde en verwoestte. Met de Steen van Rosetta en de buste van Nefertiti is het niet zo eenvoudig, maar beide voorwerpen hebben wel degelijk een problematische verzamelgeschiedenis, zegt Daniel Soliman, conservator van de collectie Egypte en Nubië van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. „Ik wil mijn collega’s in Egypte, Londen en Berlijn niet voor de voeten lopen door een uitspraak te doen over de claim, maar het lijkt me goed dat dit gesprek gevoerd wordt.”

De Steen van Rosetta werd in 1799 gevonden door een Franse soldaat die deelnam aan een veldtocht van Napoleon in Egypte. Bij deze campagne was ook een groep van 151 savants betrokken, wetenschappers die zich onmiddellijk over het bijzondere voorwerp ontfermden. Egypte werd op dat moment geregeerd door de Ottomanen, die het in 1517 op de Mamelukken veroverd hadden. De Fransen werden in 1801 door de Britten verslagen. Zij namen alle archeologische vondsten in beslag en voerden ze af naar Londen, waar de steen sinds 1802 voor iedereen te zien is.

Waarom is hier sprake van roofkunst? De Fransen vonden de steen onder de brokstukken van een vervallen fort.

Daniel Soliman: „Bij het RMO hanteren we deze definitie: ‘Roofkunst is cultuurgoed dat onder oorlogsomstandigheden en zonder toestemming van de eigenaar is verkregen. Tegenwoordig wordt ook onterecht verkregen koloniale kunst hiertoe gerekend’. Dat is een brede definitie die verschillende interpretaties toelaat. En daarbij gaat ‘roof’ uit van een bezitter, terwijl daar bij archeologische voorwerpen vaak geen sprake van is. Je moet claims over voorwerpen uit de Oudheid van geval tot geval bekijken.

„Napoleon was in 1798 Egypte binnengevallen, dus het is duidelijk dat hier sprake was van een oorlogssituatie. En de steen – die ik zelf liever de Stèle van El-Rashid noem, naar de Arabische naam van de plek waar hij is gevonden – is uitgevoerd zonder toestemming van wie dan ook.”

Maar waren de Ottomanen wel de rechtmatige heersers op dat moment in Egypte? Dat waren ook veroveraars, die bovendien niks gaven om dit erfgoed.

„Dat klopt deels, maar ze hebben ook de eerste oudheidkundige wetten ingevoerd om erfgoed te beschermen. Ik behandel de rol van de Ottomanen altijd als ik aan de universiteit college geef over dit onderwerp. Zij hebben in de negentiende eeuw inderdaad erg veel oud-Egyptisch erfgoed weggegeven en verkocht. In Leiden hebben we bijvoorbeeld twee voorwerpen die in 1869 bij de opening van het Suezkanaal aan de koninklijke familie zijn geschonken.”

De geschiedenis is een opeenvolging van veroveringen. Welk besluit van welke heersers is met de blik van nu dan wél legitiem? De buste van Nefertiti werd in 1910 opgegraven door een Duitse expeditie en met toestemming van de toenmalige Egyptische oudheidkundige dienst meegenomen naar Berlijn.

„Dat klopt, maar we weten dat die dienst zwaar overwerkt was en dat de medewerkers niet altijd verstand hadden van de opgraving waar ze op de verdeling van de vondsten moesten toezien. In een verslag van een Duitse aanwezige lezen we dat hij stomverbaasd was dat de buste niet gekozen werd voor het Egyptisch museum in Caïro. Het grote belang ervan was dus al meteen duidelijk.

„Daarbij komt: de regels die toen gehanteerd werden, waren opgesteld onder Brits bewind. Formeel juridisch is de claim van Hawass dus niet zeer kansrijk, maar als je kijkt naar de context waarin deze opgraving plaatsvond, dan zijn er vraagtekens bij te zetten bij de manier waarop Nefertiti in Berlijn belandde.”

Maken deze voorwerpen deel uit van de huidige Egyptische cultuur? Zorgde de komst van de Arabieren en de islam rond 640 niet voor een complete breuk met het verleden?

„Die breuk was er ook al ten tijde van het christendom – formeel dan. Want het is heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de officiële religieuze doctrine van een staat en de manier waarop inwoners hun land beleven. Ik heb mensen gesproken uit Luxor die in hun jeugd nog hebben meegemaakt dat vrouwen gingen baden in het meer van de tempel van Ramses III, omdat dat goed zou zijn voor de vruchtbaarheid. Dat was nog steeds een heilige plek voor de lokale bevolking. De band met het verleden is er dus.”

Het huidige bewind gebruikt dat verleden om Egyptisch nationalisme aan te wakkeren, inclusief spectaculaire optochten met oude artefacten. Is het niet ironisch als straks westerse pogingen tot dekolonisatie daarvoor benut zouden worden?

„Daar zou je een discussie over kunnen voeren, maar dat is niet het gesprek voor nú. Als er een claim komt – de oproep van de archeologen is nog geen officieel verzoek van de Egyptische overheid – moeten westerse musea daar serieus op ingaan, omdat we willen staan voor maatschappelijke rechtvaardigheid. En dat betekent écht niet dat alles teruggaat naar Egypte. Claims moeten van geval tot geval bekeken worden.”