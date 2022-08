Iran sloopt huizen van ‘ketterse’ Bahai-minderheid

Ze zijn maar betrekkelijk gering in getal maar de naar schatting 300.000 Bahai, die een kleine religieuze minderheid in Iran vormen, zijn de laatste weken het slachtoffer geworden van een nieuwe golf van vervolging.

Tientallen Bahai zijn gearresteerd, melden mensenrechtenorganisaties. Sommigen werden uit hun huizen gezet, waarna die door de overheid met behulp van bulldozers met de grond gelijk werden gemaakt. De autoriteiten confisqueerden bovendien stukken grond die aan Bahai toebehoorden. Veel Bahai werden ook ondervraagd en kregen naderhand een elektronische enkelband om.

Met name Bahai in het dorpje Roshankouh, dichtbij de Kaspische Zee, moesten het ontgelden. Hoewel de Bahai daar al generaties verblijven, hadden ze zich daar volgens lokale functionarissen illegaal gevestigd op publieke grond. De operatie tegen de Bahai ging gepaard met de inzet van honderden politieagenten.

De vervolging van de Bahai lijkt deel uit te maken van een bredere golf van repressie in Iran, waarmee de leiders van het conservatieve islamitische regime nog eens lijken te willen onderstrepen dat er niet valt te tornen aan hun fundamentalistische beginselen. Een aantal liberaal gezinde filmmakers is de laatste weken gevangengezet en er wordt op straat weer strenger gecontroleerd of vrouwen hun hoofddoek wel volgens de regels dragen. Overtreders daarvan dreigen te worden gearresteerd of een boete te krijgen.

‘Spionage voor Israël’

Anders dan de sjiitische meerderheid van de Iraanse bevolking geloven de Bahai niet in de komst van de mahdi, een soort Messias. In plaats daarvan vereren zij hun eigen profeet, Bahá’u’lláh, die in de negentiende eeuw in het toenmalige Perzië leefde. Hij riep op tot een geestelijke transformatie van de mensheid en huldigde pacifistische beginselen. In de ogen van de Iraanse religieuze autoriteiten zijn de Bahai echter ketters. Ze zijn in het verleden regelmatig vervolgd, vooral na de Islamitische Revolutie van 1979. Ze kunnen geen functies bij de overheid bekleden en hebben in de praktijk vaak geen toegang tot het hoger onderwijs.

De vervolging van de Bahai lijkt deel uit te maken van een bredere golf van repressie in Iran

Het Iraanse ministerie van Inlichtingen onthulde op 1 augustus dat Bahai zouden hebben geprobeerd hun geloof te verbreiden en hun geloofsopvattingen op te dringen aan kinderen, onder meer op kleuterscholen. Het is in Iran wettelijk verboden voor niet-sjiieten om hun geloof uit te dragen.

Woordvoerders van de Bahai ontkennen dit ten stelligst en beschuldigen de autoriteiten ervan zelf Bahai-propaganda te hebben verspreid op kleuterscholen om hen in diskrediet te brengen.

De Bahai zouden zich daarnaast hebben bezondigd aan spionage-activiteiten voor Israël. De Iraanse machthebbers hebben altijd argwanend tegenover de Bahai gestaan, omdat ze hun hoofdkwartier in de Israëlische havenstad Haifa hebben gevestigd. Met het oog daarop maken ze de Bahai dikwijls uit voor spionnen van hun aartsvijand Israël.

Aantrekkelijk geloof

In totaal zitten er op het ogenblik volgens BIC, een samenwerkingsverband van Bahai in het buitenland, ten minste 68 Bahai gevangen. Volgens het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN lopen nog eens duizend anderen groot risico te worden gearresteerd. In juli werden ook enkele voormalige Bahai-leiders opgepakt.

Volgens sommige analisten maken de geestelijke leiders van het land zich zorgen dat de Bahai een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op jonge Iraniërs dan het sjiitische geloof van de meerderheid. Het Bahai-geloof zou meer in overeenstemming zijn met de hedendaagse samenleving.

