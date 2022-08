‘In coaching heb ik mijn werkgeluk gevonden’

in

‘Het is altijd een doel van mij geweest succesvol ondernemer te worden en een miljoenenbedrijf te creëren. Maar lang wist ik niet wat dat precies moest zijn. Sinds ik zeventien jaar geleden voor mijzelf begon, is dat een behoorlijke zoektocht geweest. Ik heb veel uitgeprobeerd – ik heb bijvoorbeeld een interieurwinkel gehad en lang in de marketing gewerkt – maar die sporen liepen dood.

„Toen de online wereld en online marketing opkwamen, ben ik me meteen gaan omscholen. Ik ben altijd een podiumdier geweest, waardoor de wereld van de social media goed bij mij past. En ik ontdekte dat je eigenlijk zelf in de hand hebt hoe succesvol je bedrijf wordt, omdat je kunt werken aan zichtbaarheid op internet. Dat spelletje vind ik heel leuk.

„Met die kennis heb ik een digital agency opgezet dat bedrijven helpt met hun online zichtbaarheid. Corona heeft dat zeker een boost gegeven, omdat bedrijven beseften dat ze meer met social media moesten doen om hun doelgroepen te bereiken. Mijn agency is heel hard gegroeid.

„Intussen ontdekte ik dat ik niet alleen bedrijven, maar ook ondernemers die in hun uppie staan, kan begeleiden bij de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf te laten groeien. In coaching heb ik mijn werkgeluk echt gevonden. Ik vind het heel leuk om andere mensen te helpen met de worsteling waar ik zelf ook doorheen ben gegaan. Inmiddels besteed ik nog zo’n 30 procent van mijn tijd aan mijn agency, de rest aan coachen. Hierin ervaar ik geen plafond, dit is mijn langetermijntraject.”

uit

‘Sinds 2020 ben ik de kostwinner van ons gezin van vijf. Mijn man zet een bedrijf op tijdens de schooluren, maar dat is nog in de beginfase. Hij is nu meer thuis, zodat ik de vrijheid heb om vol gas te ondernemen. Momenteel sparen we niet, omdat ik zo snel mogelijk groei wil realiseren met mijn bedrijf. Alles gaat terug in de zaak.

„Maar ik moet natuurlijk wel een gezin onderhouden. Maandelijks betaal ik mijzelf 2.900 euro. Gelukkig kan ik sommige kosten, zoals de auto en internet en tv, zakelijk betalen. Over onze uitgaven maken we bewuste keuzes. Zo eten we alleen maar biologisch, ook al is dat duurder. We doen elke zaterdag boodschappen in een biologische supermarkt en op is op.

„Wintersport is ook iets waar we graag geld aan uitgeven. Die vakantie staat dit jaar hoog op onze wensenlijst, zeker omdat het de afgelopen tijd niet kon door corona. Maar het is afhankelijk van de zaak of we gaan of niet. Als de omzetten tegenvallen, maken we het een kwartaal gezellig zonder luxe dingen. Onze kinderen maken dat heel bewust mee, de lessen van het ondernemerschap. Aan de ene kant heb ik ze dat altijd willen besparen, maar aan de andere kant kennen ze onze dromen en zien ze ook dat we daar hard ons best voor doen.”

Netto-inkomen: 2.900 euro uit eigen bedrijf Vaste lasten: hypotheek, g/w/l, vve 1.250 euro; boodschappen 900 euro; verzekeringen 325 euro; abonnementen (Netflix, wellnessapps) 50 euro; zakgeld kinderen 29 euro; sporten (crossfit en verenigingen kinderen) 140 euro; hond 50 euro; kleding 250 euro Sparen: alles wat overblijft, gaat terug in de zaak Laatste grote aankoop: Mercedes youngtimer, 5.000 euro

