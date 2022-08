Hollywood lanceert zijn Oscar-kanonnen nu het liefst in Venetië

Het oudste filmfestival ter wereld opent morgen zijn 79ste editie op het Lido met White Noise, Noah Baumbachs tweede film voor Netflix – Marriage Story verdiende in 2019 zes Oscarnominaties.

Netflix en de Oscars: dat zijn direct de twee redenen dat de ‘Oude Dame’ de afgelopen jaren haar grote rivaal Cannes soms overvleugelde. Heeft Cannes met vier sterke competities kwalitatief meer breedte en diepte, qua scherpte van de hoofdcompetitie heeft Venetië nu vaak het voordeel van de twijfel.

De jury onder voorzitter Julianne Moore mag de komende tien dagen bepalen wie de Gouden Leeuw mee naar huis neemt; White Noise is een van de twintig kandidaten. Deze film naar een roman van Don DeLillo uit 1985 gaat over een academisch echtpaar met morbide doodsangst, vertolkt door Adam Driver en Baumbachs echtgenote Greta Gerwig, die met hun gezin in een chemische ramp belanden.

Het is één van de vier titels van Netflix in de hoofdcompetitie dit jaar, naast de nieuwe film van seriële Oscarwinnaar Alejandro Iñárritu, een Marilyn Monroe-biopic van Andrew Dominik en een banlieue-drama van Romain Gavras. Netflix heeft op het Lido een veilige haven gevonden nadat de Franse bioscoopsector de streaminggigant in 2017 uit Cannes verjoeg. Sindsdien lanceert Netflix in de lagune van Venetië de een na de andere spraakmakende Oscar-kandidaat: vorig jaar The Power of the Dog, The Lost Daughter en The Hand of God.

Schandaalmagneet

Het is de vraag of Netflix, nu de groei stagneert, blijft inzetten op (dure) Oscar-glorie door filmauteurs te verwennen met artistieke vrijheid en royale budgetten. Maar ook zonder Netflix is Venetië nu de plek waar Hollywood zijn Oscar-kanonnen liefst lanceert. Na twee glamourluwe corona-edities lijkt ditmaal ook de rode loper weer goed gevuld met sterren als Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Penélope Cruz en Harry Styles. Al is het queer popfenomeen een vraagteken; Styles’ sf-thriller Don’t Worry Darling is uitgegroeid tot een schandaalmagneet van overspel, geruzie en een scheiding op de filmset. Tot overmaat van ramp loopt op het Lido ook de eerder ontslagen hoofdrolspeler Shia LaBeouf rond, een notoir amokmaker. Dat LaBeouf zich onlangs bekeerde tot het katholicisme – hij speelt de hoofdrol in Abel Ferrara’s film Padre Pio – belet hem niet stemming te maken tegen regisseur Olivia Wilde en haar film Don’t Worry Darling.

Paparazzi blij, terwijl de publicisten van Warner Bros de billen samenknijpen. Maar voor cinefielen is er veel meer om naar uit te kijken op het Lido. Regisseur Todd Field keert na 16 jaar terug uit de woestijn, de toneelschrijvers annex regisseurs Martin McDonagh en Florian Zeller zijn er, de laatste met opnieuw Anthony Hopkins op sleeptouw, die hem met The Father een Oscar bezorgde. Darren Aronofsky en Lars von Trier komen, Hollywood-veteranen Paul Schrader en Walter Hill, de stokoude documentairemaker Frederick Wiseman, bekend van ellenlange fly on the wall-registraties. Hij komt met Un Couple, over het getroebleerde huwelijk van Leo Tolstoi en Sophia Behrs. Slechts één uur lang: ook dat stemt nieuwsgierig.

Ana de Armas als Marilyn Monroe in Blonde. Foto Netflix Adrien Brody en Ana de Armas in de film Blonde. Foto Netflix Brendan Fraser in The Whale. Foto A24/ AP