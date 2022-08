Hoger bod moet Boskalis-belegger overtuigen. Lukt dat niet, dan probeert HAL het via een omstreden route

Een euro extra. Daarmee hoopt investeringsmaatschappij HAL twijfelende Boskalis-beleggers over de streep te trekken. Het Nederlandse HAL verhoogt zijn overnamebod op de baggeraar en maritiem dienstverlener van 32 naar 33 euro per aandeel, zo maakten beide partijen maandag voor opening van de beurs bekend.

De verhoging volgt op maandenlange onvrede van een deel van de aandeelhouders van Boskalis. Die vonden het oorspronkelijke bod ter waarde van 4,2 miljard euro te laag. Ook het Boskalis-bestuur leek niet overtuigd. Het legde het eerste overnamebod zoals dat heet ‘neutraal’ aan de aandeelhouders voor, dus zonder aanbeveling. Staat een bestuur wel achter een overname, dan is het gebruikelijk beleggers te adviseren hun aandelen voor verkoop aan te bieden – zoals dat bij het nieuwe bod van maandag wél gebeurd is.

Toen HAL in maart het bod deed op Boskalis kondigde het tevens aan de baggeraar van de beurs te willen halen. Dat was niet geheel verrassend: de laatste jaren kocht HAL steeds meer aandelen Boskalis op. Momenteel bezit investeringmaatschappij HAL met 55,6 procent al meer dan de helft van de aandelen.

De investeringsmaatschappij verwacht dat Boskalis (bijna 3 miljard euro omzet in 2021; 10.000 werknemers) buiten de beurs beter zal presteren. Dan heeft het bedrijf minder verantwoordingsverplichtingen en kan het meer in de luwte opereren. Ook kan HAL dan zelf beslissen over de koers van het bedrijf of het benoemen van commissarissen, zonder rekening te hoeven houden met de wensen van andere aandeelhouders.

Onvrede bij bestuur

De door HAL gewenste overname verloopt niet zonder horten of stoten. Volgens Boskalis-topman Peter Berdowski was de investeringsmaatschappij lange tijd niet te bewegen tot een hoger bod. Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering vorige week liet Berdowski zich tegen het FD ontvallen dat dit niet de „meest succesvolle onderhandeling” in zijn carrière was. Ook schetste hij een moeizame relatie met de investeringsmaatschappij. „Voor veel keuvelen staat HAL niet open. Ook ik heb nog steeds veel vragen over de beweegredenen van de investeringsmaatschappij.”

Als HAL nu 95 procent van de aandelen weet te bemachtigen, kan het de overige aandeelhouders gedwongen uitkopen, en zo Boskalis definitief van de beurs halen. Ook als het ‘slechts’ 85 procent van de aandelen weet te verkrijgen, is het dat van plan. In het gezamenlijke persbericht laten HAL en Boskalis weten daarvoor dan een speciale juridische constructie op te tuigen. Ze willen de aandelen Boskalis dan onderbrengen in een nieuwe, nog op te zetten, onderneming. Dat is niet onomstreden: beleggers die hun aandelen in dit scenario niet aan HAL verkopen, hebben dan eigenlijk aandelen in een lege huls.

Eerder dit jaar leidde een soortgelijke procedure al tot veel onvrede rond de overname van de Nederlandse fietsproducent Accell door het Amerikaanse KKR. Die overname dreigde te stranden toen te weinig beleggers hun stukken aanmeldden. Uiteindelijk ging een grote aandeelhouder toch overstag.

Topman Berdowski en bestuurder Bart Heijermans kondigden maandag aan zelf ook hun aandelen in Boskalis te verkopen. De stap heeft vooral symbolische waarde: samen zijn die aandelen goed voor 0,1 procent van het totaal. Ze hopen twijfelende beleggers ermee over de streep te trekken.

Klimaatverandering

Boskalis is bekend van baggerwerkzaamheden voor bijvoorbeeld het aanleggen van vliegvelden. Ook is het transporteur van onderdelen voor de olie- en gasindustrie. Vorig jaar werd het bedrijf nog ingeschakeld voor de berging van het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal.

De verwachting is dat opdrachten uit de olie- en later ook de gasindustrie de komende dertig jaar zullen teruglopen. De laatste jaren is het werkterrein van Boskalis daarom al wat verschoven. Zo krijgen infrastructurele ingrepen die landen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering een steeds belangrijkere rol voor de maritieme dienstverlener. Het bedrijf is bijvoorbeeld betrokken bij de verhoging van eilanden, zoals de Malediven. Ook legt het voor de kust van Singapore een polder aan. Op die manier worden regio’s voorbereid op verdere stijging van de zeespiegel. Daarnaast transporteert Boskalis onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee.

HAL, ooit begonnen als Holland-Amerika Lijn, is ook eigenaar van de FD Mediagroep en kantoorinrichter Ahrend. Daarnaast bezit de investeringsmaatschappij bijna de helft van de aandelen van webwinkel Coolblue en opslagbedrijf Vopak. Tot vorig jaar was het ook eigenaar van GrandVision, het moederbedrijf achter brillenmerken als Pearle en EyeWish. Dat bedrijf werd voor 5,5 miljard euro verkocht aan de Frans-Italiaanse optiekketen EssilorLuxottica. Die overname verliep niet geheel soepel. Tijdens de coronacrisis ontstond er juridisch getouwtrek over de waarde van het bedrijf.

Op 6 september moet blijken of er voldoende aandelen zijn aangemeld voor de overname van Boskalis. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk.