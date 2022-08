Het opvangen van vluchtelingen is voor deze ambtenaar meer dan een dagtaak

Martijn de Jong Posthumus (32) kijkt uit over de skipistes in de Oostenrijkse Alpen als zijn telefoon gaat. De Russische invasie in Oekraïne is net een week oud en Nederland verwacht tienduizenden vluchtelingen. Zijn leidinggevende belt en vraagt of hij zich vanaf nu volledig wil storten op de opvang van Oekraïners. Hij twijfelt niet.

Sinds maart dit jaar staat Nederland in een crisisstand vanwege de opvang van inmiddels ruim zestigduizend Oekraïense vluchtelingen en van asielzoekers. Gemeenten botsen met het Rijk over het toewijzen van opvangplekken en geven herhaaldelijk aan dat de rek er qua opvangplekken en personeel uit is. Ook tussen gemeenten onderling is er wrevel: sommige regio’s vangen veel meer mensen op dan anderen, bleek deze maand uit data-onderzoek van NRC.

Het zijn ambtenaren zoals De Jong Posthumus – nooit opgeleid voor opvangwerk – die de gemeentelijke locaties al maanden draaiende houden. Ze krijgen een taak die in de praktijk veel moeilijker blijkt te zijn dan gemeenten van tevoren dachten. Een terugblik aan de hand van de ervaringen van de Groningse ambtenaar Martijn de Jong Posthumus.

Maart 2022

Eenmaal terug van wintersport speurt De Jong Posthumus met een team van dertig ambtenaren leegstaande panden in de gemeente af. Er moeten zo snel mogelijk opvangplekken voor vijfhonderd mensen komen. Met het team bezoekt hij kantoren, chaletparken en voormalige hotels, belt met cruiseschipbedrijven in binnen- en buitenland. Elke plek waar een bed kan staan, is een mogelijke optie.

De Jong Posthumus’ werkzame leven als ambtenaar van de gemeente Groningen bestond tot dat moment vooral uit vergaderen en achter de computer werken. Zijn expertise: verduurzaming van de stadslogistiek.

Locatiemanager Martijn de Jong Posthumus. Foto Sake Elzinga

De Jong Posthumus bekijkt onder andere het Nesciohotel aan de rand van villadorp Haren, net buiten Groningen. In dit voormalige conferentiehotel moeten binnen een paar dagen 220 Oekraïners worden opgevangen. Maar hoe?

Het dak lekt, de verwarmings- en rioleringsbuizen moeten worden vervangen en er is geen goed werkend internet. Er moeten nieuwe keukens komen, vluchtwegaanduidingen en een ontruimingsplan – dat ook begrijpelijk is voor mensen die alleen het Oekraïens of Russisch machtig zijn.

Het verbaast De Jong Posthumus dat het gebouw, dat in 2020 nog functioneerde als hotel, in zo’n fysiek slechte staat is. Nog dezelfde dag moet De Jong Posthumus bedden, stoelen en koelkasten regelen. Als hij denkt klaar te zijn, stapt een Oekraïense vluchteling op hem af. Het wc-papier is op. Maar nergens in het pand is wc-papier, terwijl er al honderd Oekraïners in het hotel zitten. „Toen heeft iemand van de gemeente pakken wc-papier gekocht in de winkel om de avond en ochtend door te komen”, vertelt De Jong Posthumus.

Zo komt hij erachter dat het vinden van locaties niet voldoende is. De gemeente moet van alles regelen, van maandverband en luiers tot beveiliging en voedsel. En dan moet er soms geïmproviseerd worden. Zo krijgen de Oekraïners twee maanden lang magnetronmaaltijden als avondeten, keukens en catering ontbreken dan nog. In juni, drie maanden nadat de eerste Oekraïners er zijn ondergebracht, voldoet het hotel aan alle eisen. De gemeente huurt het pand voor ongeveer 1 miljoen euro per jaar van een lokale horeca-ondernemer. „Daar komen de enorme kosten voor de verbouw van het hotel nog bovenop”, zegt De Jong Posthumus. „En we gaan er maar vanuit dat de gemeente het meeste geld terugkrijgt van het Rijk.”

April

De Jong Posthumus en het team hebben na een maand honderden plekken geregeld voor Oekraïners. Naast het voormalige hotel in Haren komt er nog een hotelgebouw vrij, op een industrieterrein in Groningen. Er zijn bedden beschikbaar in een studentenflat en er is een slaapboot. Maar het is niet genoeg.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) kondigt eind maart aan dat er vijftienduizend opvangplekken in lege gebouwen van het Rijk kunnen komen voor vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Een simpele oplossing voor het opvangprobleem.

We dachten dat mensen geregistreerd en medisch gecheckt waren, maar dat was niet gedaan

Eén van die gebouwen staat in Groningen, aan de snelweg richting Drachten. Als De Jong Posthumus het gebouw bezoekt, ziet hij ruimte voor misschien wel tweehonderd mensen. Maar bij een eerste inspectieronde blijkt het niet zo makkelijk om een leeg kantoorgebouw om te bouwen tot opvangplek. Etages zijn opgezet als één grote kantoortuin, zonder schotten ertussen; en als er schotten komen, kunnen de ramen niet open. Er is te weinig sanitair. Al vrij snel komt de gemeente Groningen tot de conclusie dat dit rijksgebouw ongeschikt is: het gaat te lang duren om het om te bouwen en het kost bovendien te veel geld.

Mei

Er komt steeds meer druk op De Jong Posthumus en het team, dat inmiddels gegroeid is naar zestig ambtenaren. Er moeten meer opvangplekken komen. Niet alleen voor Oekraïense vluchtelingen, ook voor ‘reguliere’ asielzoekers. Want in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn te weinig plekken. Maar in Groningen is geen gebouw meer beschikbaar, overal zitten al Oekraïners.

Ondertussen roeren de gemeenten en veiligheidsregio’s zich. Niet alle gemeenten zijn even solidair, waardoor sommige regio’s meer mensen opvangen dan andere. Ook zijn er zorgen of het Rijk wel met voldoende geld komt voor de opvang. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in mei, dat met twintig burgemeesters en veiligheidsregio’s sprak. Bovendien concludeert het NIPV dat „gemeenten de opvang van Oekraïners met meer sympathie oppakken dan die van asielzoekers” – terwijl in mei de situatie in Ter Apel verslechtert.

Dagelijks slapen tientallen tot honderden asielzoekers buiten de hekken van het aanmeldcentrum. Op de grond in het gras liggen gezinnen met kleine kinderen, ouderen en jonge mannen. Ze kunnen niet douchen, krijgen geen zorg en liggen onder fleecedekentjes. Binnen is geen bed beschikbaar, in andere gemeenten is ook geen plek. Daarom kondigt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) op de laatste dag van mei nieuwe maatregelen aan: vier veiligheidsregio’s moeten om de twee weken 150 crisisnoodopvangplekken regelen, 600 in totaal. De Jong Posthumus en zijn zestig collega's kunnen weer aan de slag.

Juni

Meteen na de aankondiging van Van der Burg bezoekt De Jong Posthumus een oude daklozenopvang aan het Damsterdiep. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden. Er zijn geen meubels of bedden, kamers voldoen niet aan de brandveiligheidseisen en er is geen locatiemanager.

Dus besluit De Jong Posthumus zelf maar locatiemanager te worden – een klus van weken, denkt hij dan nog.

In twee dagen regelt hij bedden, stoelen en tafels. Hij doet de sollicitatiegesprekken voor vijftien personeelsleden zelf en tekent de kamerindelingen. 140 mensen moeten er komen, veelal in drie- of vierpersoonskamers, sommigen in tweepersoonskamers. Er moet catering worden geregeld, en beveiliging. Maar hoeveel beveiligers? Een sporthal in een dorp buiten Groningen waar asielzoekers worden opgevangen, werkt met zes beveiligers. Maar dat kost 30.000 euro per maand per beveiliger, weet De Jong Posthumus. „180.000 euro per maand, alleen voor de beveiliging.” De Jong Posthumus besluit het uiteindelijk met één beveiliger te doen.

Precies een week nadat De Jong Posthumus de oude daklozenopvang voor het eerst bezocht, arriveren de eerste bussen met asielzoekers uit Ter Apel. Net op tijd is alles af. Maar dan begint het pas.

Bijna honderd personen komen aan, maar er is niks over hen bekend. Geen namen, nationaliteiten of leeftijden. Laat staan of ze ziektes hebben. „We dachten dat de mensen geregistreerd en medisch gecheckt zouden zijn, maar dat was allemaal niet gedaan”, zegt De Jong Posthumus. Ze besluiten zelf de mensen te registeren en controleren.

Meteen is het raak: een man met schurft, een ander heeft tbc – „die zetten we beiden meteen alleen op een kamer vanwege mogelijke besmettelijkheid”. Dan nog een persoon met schildklieraandoeningen en een vrouw met hiv. „We zijn zelf maar gaan googelen naar de ziektes”, zegt De Jong Posthumus. „We hebben zalf gehaald voor de man met schurft bij de apotheek en setjes nieuwe kleren bij de Action, want hij moest volgens internet elke dag schone kleren aan.”

De kinderen lachen, de ouders zijn dankbaar. Je ziet waarom je het doet

Nog dezelfde avond geeft de brandmelder een storing. In kamer A107 is de bedrading van de rookmelder doorgeknipt, omdat mensen wilden roken op hun kamer. In kamer A115 wordt geblowd. Twee dagen later stuurt De Jong Posthumus de eerste persoon in een taxi terug naar Ter Apel. Hij rookte crack op het terrein van de buren.

Aan het eind van de maand ziet De Jong Posthumus tientallen mensen naar buiten lopen met koffers en tassen. Ze besluiten te vertrekken naar Ter Apel, omdat ze niet langer willen wachten en hun asielaanvraag willen doen.

De Jong Posthumus loopt naar ze toe en spreekt de groep toe, met een tolk naast hem. „Jullie zijn vrij om te staan en gaan waar jullie willen, maar wij raden jullie echt aan om hier te blijven. Ter Apel heeft nu geen plek voor jullie”, zegt hij.

Het probleem is dat de mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Niemand heeft hen verteld wanneer ze naar de vreemdelingenpolitie in Ter Apel kunnen voor hun registratiegesprek. Tot die tijd hebben ze geen recht op leefgeld, zorg of onderwijs, omdat ze pas na de registratie een asielaanvraag kunnen doen.

Ondanks de woorden van De Jong Posthumus vertrekken ruim vijftig mensen die dag van Groningen naar Ter Apel. „Sommigen zouden te voet zijn gegaan”, zegt De Jong Posthumus. Een tocht van elf uur.

Juli

De Jong Posthumus heeft regelmatig gesprekken met de gemeente over de toekomst van zijn opvanglocatie aan het Damsterdiep, want volgens bestuurlijke afspraken moet die vanaf 1 augustus eigenlijk dienen als huisvesting voor internationale studenten. Jaarlijks zijn er bij de start van het nieuwe studiejaar honderden plekken te weinig voor die studenten. „Ik moet de beslissingen van het gemeentebestuur uitvoeren”, zegt De Jong Posthumus. „Maar ik heb er wel een mening over: heeft een internationale student die hier uit vrije wil naartoe komt meer belang bij opvang of iemand die gevlucht is voor een oorlog?”

Uiteindelijk besluit het gemeentebestuur de opvang open te houden voor vluchtelingen.

Het begint inmiddels te lopen in de opvang. Er zijn activiteiten voor kinderen en sportievelingen kunnen sporten in de garage. Foto Sake Elzinga

Augustus

De opvang zit vol. 140 mensen verblijven in de voormalige daklozenopvang, De Jong Posthumus is er zes dagen per week van negen uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Alles begint te lopen. Er zijn activiteiten voor de kinderen, zoals het dagelijkse potje volleybal. In de garage liggen een paar gewichten voor de sportievelingen. De vrouwen hebben een aparte ruimte, waar ze gescheiden van mannen kunnen kletsen. En er is dagelijks Nederlandse les – gegeven door een gemeenteambtenaar die ook Arabisch spreekt. Officieel hebben de kinderen en ouders nog geen recht op onderwijs. „Maar wij doen het gewoon”, zegt De Jong Posthumus.

De Jong Posthumus maakt zich wel zorgen. „Het is nu nog lekker weer, iedereen kan naar buiten. Maar hoe gaat dat straks als het weer slechter wordt en we 140 mensen binnen hebben zitten?”

In maart dacht De Jong Posthumus een paar weken mee bezig te zullen zijn met de opvang van vluchtelingen. Maar hij werkt er nu, maanden later, nog steeds aan – de wallen zijn zichtbaar onder zijn ogen. „Ik werk 72 uur per week, zes dagen achter elkaar.” Maar hij houdt het nog wel even vol: „De kinderen lachen, de ouders zijn dankbaar. Je ziet waarom je het doet.”

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft herhaaldelijk gezegd dat de opvang door gemeenten op deze manier niet houdbaar is. Vanaf 1 oktober willen de gemeenten een structurele oplossing zien van het kabinet.