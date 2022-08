Eerste schooltje uit FVD-koker opent op geheime locatie in Almere

„Minder dan tien.” Met dit beperkte aantal leerlingen is maandag op een geheime locatie in Almere het schooltje begonnen dat gestalte moet geven aan de ‘niet-woke’ onderwijsidealen van Forum voor Democratie.

„Ik had er eerlijk gezegd meer van verwacht”, zegt Dekker, FVD-Kamerlid en initiatiefnemer van de zogeheten Renaissancescholen. Hij had gehoopt op drie tot vijf - particuliere - basisscholen, verspreid over het land, liefst met elk zo’n twintig leerlingen waarmee de scholen quitte zouden kunnen draaien. Nu moet er in Almere flink geld bij, zowel van donateurs als van de partij zelf.

In januari werd bekend dat de partij van Thierry Baudet basisscholen wilde gaan oprichten, en daartoe een stichting in het leven had geroepen. De scholen moeten een combinatie bieden van enerzijds klassiek onderwijs, met schoolborden, staartdelingen, ‘meesters en juffrouwen’, en anderzijds veel aandacht voor het individuele kind. Aanvankelijk leek het er op dat de partij streefde naar door de overheid bekostigde scholen. Later werd duidelijk dat het om particuliere, zogeheten B3-scholen ging waarbij ouders een – hoge – eigen bijdrage betalen.

Op de website over de Renaissancescholen stond: „In het Nederlandse onderwijs gaan de vaardigheden voor taal en rekenen catastrofaal achteruit. (…) De degelijkheid van het onderwijs wordt verstoord door modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek. Via overkoepelende besturen lijdt het onderwijs steeds meer onder inhoudelijke beïnvloeding vanuit de overheid en de EU.”

Een enquête onder de ongeveer 60.000 leden van FVD dit voorjaar leverde volgens Dekker positieve reacties op van zo’n 9.000 ouders en vrijwilligers. Het initiatief kreeg onmiddellijk veel publiciteit, vooral negatieve. Er werd gevreesd voor gepolitiseerde scholen die een verlengstuk zouden worden van de partij en broedplaatsen van klimaatsceptici en corona-ontkenners.

We willen in alle rust ons vandaag begonnen initiatief uitbouwen Ralf Dekker initiatiefnemer

‘Cynische stukken’

Hiertegenover beklemtoonde Dekker steeds dat ook niet-FVD-stemmers welkom waren en dat de scholen onder een onafhankelijke stichting vielen. Overigens zijn de bestuurders van Forum-huize, zoals hijzelf en Kamerlid Pepijn van Houwelingen.

De negatieve publiciteit rond het scholeninitiatief „verbaasde” Dekker. Die publiciteit is volgens hem een van de redenen waarom de locatie van de school in Almere voorlopig geheim blijft. „Wat hebben we aan demonstranten voor de deur en cynische stukken in de krant”, zegt het Kamerlid. „Dat willen we de kinderen niet aandoen. Ook willen wijzelf eerst in alle rust ons vandaag begonnen initiatief uitbouwen.”

Forum hoopt later scholen te kunnen openen in Hoogeveen, Den Haag, Tilburg en Apeldoorn, plaatsen waar de partij goed scoorde bij de laatste raadsverkiezingen. Eerder deze zomer zei Dekker: „Apeldoorn is een van de drie steden waar we er van uitgaan dat het nu al gaat lukken, samen met Hoogeveen en Almere. Dat is het stadium van vage plannen al lang voorbij.” Het bleef dus bij de school in Almere. Dat daar maar een handvol leerlingen zijn, hoeft volgens Dekker geen probleem te zijn. Particuliere scholen beginnen wel vaker klein, en kunnen de individuele leerling veel aandacht bieden, zegt hij.

Hobbels

Behalve de negatieve publiciteit waren er meer „onverwachte hobbels”, vertelt Dekker. Hij noemt de huisvesting en financiën. „Waar ik me op verkeken heb, was hoe moeilijk het was om een goede locatie te vinden.” Ook de eigen bijdrage bleek een hinderpaal. Ouders betalen zo’n 300 euro per maand per kind. „Misschien moeten we daar nog wat aan gaan doen”, zegt Dekker.

Eerder noemde het Kamerlid het bedrag van 300 euro juist relatief bescheiden en een bewuste keuze omdat hij „geen elite-scholen” wilde. Een andere particuliere school in Almere, het JuniorCollege, vroeg vorig schooljaar 1.150 euro per maand per kind.

Het kleine groepje ouders dat in Almere zijn kinderen voor de Renaissanceschool heeft aangemeld, deed dat vanuit twee soorten motieven, zegt Dekker. „Ze zijn voorstander van degelijk, klassiek onderwijs. En ze willen graag een school waar hun kinderen optimistisch vandaan komen. In het mainstream onderwijs komen veel kinderen pessimistisch thuis: over het klimaat, over de toekomst van de wereld, etcetera.”

Tijdens een voorlichtingsavond in juli in Tilburg noemde een moeder in Baarle Nassau als voordelen: „Het kritisch leren denken en de nadruk op basisvaardigheden.” Een andere bezoeker noemde het te verwachten onderwijs daarentegen „te vrijblijvend en vaag”. Een criticus van het initiatief zei tegen het Brabants Dagblad: „FVD kwam een tijdje geleden met een meldpunt voor linkse leraren. Maar wat doen ze zelf om indoctrinatie bij jonge kinderen te vermijden? Het land is zó aan het polariseren. Het is echt zorgelijk.”

Onderwijsinspectie

Dekker verwacht over een maand contact te krijgen met de Onderwijsinspectie. Die moet de kwaliteit van het geboden onderwijs gaan toetsen. Dat dient volgens de wet door bevoegde leraren gegeven te worden. De landelijke eisen voor taal en rekenen moeten het „uitgangspunt” zijn voor de school. Het onderwijs dient verder gericht te zijn „op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”

Mocht de inspectie onvolkomenheden constateren bij het Renaissanceschooltje in Almere, dan is de vraag hoe snel die kunnen worden verholpen. In de praktijk blijkt het voor de inspectie moeilijk om eventueel gewenste veranderingen af te dwingen, schreef de Auditdienst van het Rijk in een kritische evaluatie in 2021. „De wettelijke eisen zijn soms erg algemeen geformuleerd wat zowel voor de scholen als voor de inspectie lastig is bij de vertaalslag”, aldus de dienst. Vooral de kwaliteit van de „heel kleine scholen”, noemde de Auditdienst „risicovol.”

De algemene formuleringen van de eisen voor B3-scholen zijn volgens de Auditdienst deels terug te voeren op de grondwettelijk beschermde vrijheid van onderwijs. De dienst zag daarom „beperkte handelingsmogelijkheden van de inspectie om de kwaliteit van het onderwijs in sommige gevallen te beoordelen en te bevorderen.”