Zo zag dat jeugdland eruit, het Nederland van de jaren 60 en 70. Er werd voortdurend rekening gehouden met het onvoorziene. Het was zo’n land dat als geheel over-verzekerd was: liever een extra reisverzekering dan eentje waar je niet van op aankon. Naar het buitenland? De Roosvicee ging mee, je kon niet weten. Want het onvoorziene sloeg bij voorkeur toe over de grenzen.

Het land werd hardhandig uit de droom geholpen door de coronacrises, toen bleek dat de IC-bedden op het onsje nauwkeurig waren ingekocht, zodat elke zwaar zieke patiënt er een teveel was, en maar op transport moest naar Duitsland.

De leraren- en onderwijzerscrisis speelt al veel langer: twee onderwijzers griep, een hele school die moet sluiten. En ook de zogenaamde asielcrisis houdt aan, alsof de Nederlandse regering tot op de cent kan berekenen hoe de toekomst eruit ziet, en waar of wanneer er oorlogen en catastrofes uitbreken.

Wat is er gebeurd met de vooruitziende blik, waarin ook de tegenslag verdisconteerd zit. Hoe kan het dat Artsen zonder Grenzen in Ter Apel aan het werk moet – en dat ligt niet in Tanzania. Is het zo onmogelijk het leger in te zetten en in minder dan een dag tenten op te bouwen, waardoor de asielzoekers tenminste droog en beschermd de nacht kunnen doorbrengen?

De hele overheidsmachine is in de jaren 90 teruggebracht tot een lean and mean apparaat, waar vooral geen vlees op de botten mocht zitten; bedoeld voor een afgetrainde wielrennersnatie. Het ging ons kennelijk zo goed, dat elke gedachte aan noodsituaties of oorlogen volmaakt onwaarschijnlijk leek.

Ik ben in mijn jeugd veel in Tubbergen geweest, dat was een eind niet-elektrisch fietsen vanuit Denekamp. Ik ging daar op bezoek bij mijn schoolvriend P.

Nu is het nabijgelegen dorp Albergen nationaal berucht geworden met de leus: ‘Met 300 AZC’ers van kleur. Binnenkort (…) verkrachting, beroving en terreur!’

Ik kwam daar 45 jaar geleden onbekommerd, niet als ‘mens van kleur’, want die hypercorrecte naam bestond nog niet, maar wel met kroes en die lichtbruine huid. Ja, ik kwam in mijn eentje, dat maakte vast uit.

Even dacht ik nog toen ik die haattekst las: in ieder geval houden ze zich wel aan de correcte aanduidingen. Tot ik begreep dat alleen ‘van kleur’ rijmt op ‘terreur’.

Het is verleidelijk om nu Tubbergen of Albergen de volle laag te geven, maar ik vrees dat er meer hechte dorpsgemeenschappen zijn in Nederland waar gekleurde nieuwkomers bij voorbaat verdacht zijn en ongewenst.

Onder mijn ogen zie ik het gebeuren: de implosie van Nederland als functionerende natie. Ooit was er toch een verband tussen regeren en vooruitzien.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.