Dinsdag rijden in vrijwel het hele land geen treinen van NS

Er rijden dinsdag vrijwel geen treinen vanwege de personeelsstaking van de Nederlandse Spoorwegen. Dat heeft de NS maandag bekendgemaakt. Alleen tussen Amsterdam Centraal en de luchthaven Schiphol rijden vier keer per uur treinen. Ook de internationale treinen Thalys en Eurostar rijden wel, maar overige internationale treinen rijden niet in Nederland.

Het is dinsdag de vierde dag van de estafettestaking. Maandag staakt het NS-personeel in Noord-Holland en dinsdag in Midden-Nederland, waardoor het treinverkeer in bijna het hele land plat komt te liggen. Er kan volgens de NS geen alternatief busvervoer worden ingezet, dus zullen reizigers zelf ander vervoer moeten regelen dinsdag. Treinen van regionale vervoerders blijven wel rijden, met uitzondering van de treindienst op het traject Alphen aan de Rijn - Gouda.

De spoorvakbonden eisen onder meer dat het bruto maandloon met 100 euro wordt verhoogd. De NS zegt dat niet te kunnen betalen omdat het kampt met lagere inkomsten vanwege het lage aantal reizigers. „De acties van de vakbonden hebben grote impact op onze reizigers”, zegt waarnemend NS-directeur Bert Groenewegen. „Morgen wordt de treindienst in het hart geraakt en moeten we een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers.”