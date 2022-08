Chauffeur van drama in Nieuw-Beijerland wordt dinsdag voorgeleid

De chauffeur van de vrachtwagen die betrokken was bij het drama in Nieuw-Beijerland wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal besluiten of hij langer blijft vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De 45-jarige Spanjaard wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel.

De vrachtwagen reed zaterdag net na 18.00 uur van de Zuidzijdsedijk, waar op dat moment een buurtfeest aan de gang was. Daarbij kwamen drie vrouwen en drie mannen om het leven, met leeftijden tussen de 28 en 75 jaar. Zeven anderen, onder wie kinderen, raakten gewond.

Volgens ooggetuigen maakte de chauffeur een vreemde indruk toen hij uit het voertuig werd gehaald. Hierdoor gingen online en in de buurt geruchten rond dat hij had gedronken. De politie meldde zondag dat dit niet het geval is. Zijn bloed is afgenomen om te zien of hij medicatie gebruikt, de uitslag daarvan is nog niet bekend. Verder wordt achterhaald of hij kort voor het drama aan het bellen was of mogelijk elders door was afgeleid. De man zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

