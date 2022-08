Brand op terrein van asielhotel in Albergen, oorzaak nog onduidelijk

Op het terrein van het voor asielopvang bedoelde hotel in Albergen was maandagochtend brand. Dat heeft de politie laten weten op Twitter. De brand werd om 06.15 uur geconstateerd, zegt de politie tegen NRC, en woedde niet in Landhotel ’t Elshuys zelf. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.

Om het hotel in het Overijsselse Albergen is de afgelopen weken veel te doen geweest. Twee weken geleden maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) bekend dat hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opdracht had gegeven het hotel te kopen voor de opvang van tot driehonderd asielzoekers, zonder toestemming van de gemeente.

Het nieuws veroorzaakte grote onrust in Albergen. Bewoners en gemeente voelden zich buitenspel gezet en geloven dat driehonderd asielzoekers op een plek met 3.500 inwoners „te veel” is. De eigenaar van het hotel probeert nu de verkoop te voorkomen, hoewel het koopcontract al is ondertekend. Het COA heeft daarom een kort geding aangespannen, dat deze maandag dient.

