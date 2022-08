Avondklok en scholensluiting moeten in nieuwe coronawet, volgens Raad van State

De Raad van State heeft maandagochtend een positief advies uitgebracht over de nieuwe coronawet, maar stelt ook dat de wet „nog niet voltooid is”. Het pakket aan coronamaatregelen dat wordt mogelijk gemaakt door de wet, is onder andere te beperkt.

De permanente coronawet (eigenlijk een aanpassing van de Wet publieke gezondheid), moet voorzien in een juridische basis voor te nemen maatregelen bij een pandemie, zoals mondkapjesverplichting, quarantaine en sluiting van evenementen of locaties. Om zo snel mogelijk tot een permanente wet te komen, wordt de wetswijziging in verschillende fases (of ‘tranches’) ingevoerd. Het advies van de Raad van State betreft de eerste tranche.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid, vindt de eerste tranche van de wetswijziging een goede „eerste stap”, maar stelt ook dat de „gereedschapskist” beperkt is in „omvang en reikwijdte”. Zo ontbreken in de wet de meer ingrijpende maatregelen, zoals sluiting van scholen, invoering van een coronatoegangsbewijs en een avondklok, die nodig kunnen zijn in een „zeer ernstige pandemie”. Volgens de Raad van State zouden die maatregelen wel in de wet moeten worden opgenomen.

Ook adviseert de Raad van State om beter toe te lichten wie er in welke fase van een pandemie de leiding krijgt over de bestrijding ervan. Dit kan een taak zijn van een burgemeester, maar ook die van de voorzitter van een veiligheidsregio. Hiermee lijkt de Raad van State zich aan te sluiten bij eerdere kritiek van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die het huidige wetsvoorstel op dat punt nog te onduidelijk vonden.

Haastig voorstel

Voorheen werd de bevoegdheid voor het nemen van coronamaatregelen vastgelegd in een tijdelijke wet. Die wet werd, in afwachting van een meer permanente wettelijke basis, telkens met drie maanden verlengd. Maar afgelopen mei verwierp de Eerste Kamer een nieuwe verlenging van de tijdelijke wet. Sindsdien is er geen wettelijke basis voor nieuwe maatregelen.

Het kabinet moest hierdoor haast maken met een permanente wet. Een woordvoerder van minister Kuipers (Volksgezondheid, D66) zei begin augustus tegen dagblad Trouw dat ze „liever meer tijd hadden gehad”. Begin deze maand kwam er veel kritiek op de wet, omdat die onzorgvuldig en onduidelijk zou zijn.

In de nieuwe wet moet de Tweede Kamer meebeslissen over de coronamaatregelen die genomen worden, maar krijgt de Eerste Kamer die kans niet. In een kritische brief gaf de meerderheid van de Eerste Kamer twee weken geleden aan óók zeggenschap te willen over coronamaatregelen. De Raad van State ging daar niet in mee; de parlementaire zeggenschap in de wet is voor nu „toereikend”. Maar de parlementaire betrokkenheid vergt in de toekomst wel „nadere analyse en doordenking”.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseerde de wet niet in te dienen voordat duidelijk is welke maatregelen werken in de pandemiebestrijding. Op dat advies gaat de Raad van State niet in.

Het wetsvoorstel kan op basis van het advies van de Raad van State nog worden aangepast, en gaat daarna naar de Tweede Kamer. Aangezien de kritiek van de Eerste Kamer vooralsnog niet wordt overgenomen en de wetswijziging daar wel moet worden aangenomen, is het allerminst zeker dat de wet door de Eerste Kamer komt.

Op dit moment is er geen wettelijke basis voor coronamaatregelen. Eerder gaf minister Kuipers aan eventuele maatregelen wel te kunnen invoeren via noodverordeningen, net zoals tijdens de eerste maanden van de pandemie.