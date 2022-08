Er was een tijd dat ik ervan droomde om artiest te zijn. Lekker in het weekend hele mensenmassa’s betoveren met mijn hits en dan backstage een leven vol seks, drugs en drank leiden. Helaas heb ik nul muzikale aanleg, er schuilt zelfs geen singer-songwriter in me. Niettemin intrigeerde die wereld me mateloos.

Afgelopen zaterdag kreeg ik een onverwacht kijkje achter de schermen. Ik was gevraagd om het ASM Festival in Arnhem, een popfestival dat met dezelfde artiesten maar onder andere namen ook in steden als Breda en Dordrecht wordt gebracht, te presenteren. Om de drie kwartier moest ik een paar zinnen zeggen tegen een dertienduizendkoppige massa.

Dan zei ik bijvoorbeeld: „Tijd voor wat leuks, hier is Krezip.”

Dat ging goed.

In vaktermen: het was geen tough crowd.

Als ik het publiek zou moeten omschrijven: Jack & Jones, een net-niet-winkel voor de betere jeans.

Als ik geweest was slofte ik terug naar het artiestendorp achter een houten schutting waarvan de ingang werd bewaakt door meerdere personeelsleden van Scorpion Security.

Wat mij opviel was dat de muziekindustrie behoorlijk is geprofessionaliseerd. De artiest van nu is een manager, hij eet wortels, drinkt water en ‘zingt zich in’ in een container. De wildsten van allemaal waren de familie Govaert en aanverwanten van Krezip, die er na hun optreden aan de picknicktafels een soort buurtfeest van maakten met hun kinderen. En o ja, Davina Michelle uit Spijkenisse had een eigen tafelvoetbalspel meegenomen, waar ze zich met haar crew omheen vouwde.

Tijdens het festival brak er een bermbrand uit die de geparkeerde auto’s van medewerkers bedreigde en tijdens de slotact viel de stroom uit. Ik stond beide keren paraat om de menigte naar de uitgang te praten, maar ze hadden liever dat ik mijn mond hield.

De stagemanager zei: „We laten jou pas wat zeggen als het uit de hand is gelopen. Als het echt te laat is.”

Dat was dan de tweede jongensdroom die niet uitkwam. Het had me fantastisch geleken om een kolkende massa met stemverheffingen tot kalmte te manen.

Steeds harder „rustig blijven, mensen” schreeuwen, om daarna half struikelend van het podium te rennen.

Het kwam er helaas niet van.

In plaats daarvan riep ik aan het eind iedereen op om zoveel mogelijk afval op te rapen en in vuilnisbakken te doen en om zo min mogelijk geluid te maken. Niemand stak zijn middelvinger op, het gebeurde gewoon.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.