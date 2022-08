Ajax-aanvaller Antony wordt met transfer naar Manchester United duurste Eredivisiespeler ooit

Ajax en Manchester United hebben een akkoord bereikt over de transfer van Antony Matheus dos Santos. Dat hebben internationale sportmedia, waaronder De Telegraaf, Voetbal International en de BBC, zondagavond gemeld. Met de overgang van de Braziliaanse aanvaller zou een bedrag gemoeid zijn van minimaal 95 miljoen euro, dat kan oplopen tot 100 miljoen euro. Niet eerder werd een Eredivisiespeler voor zo’n hoog bedrag verkocht. De 22-jarige Antony tekent in Manchester, waar hij gaat spelen onder zijn oud-trainer Erik ten Hag, een contract voor vijf jaar.

Manchester United zit al langer achter de behendige buitenspeler van Ajax aan. Eerder bracht de club een bod van 90 miljoen euro uit, maar dat werd door Ajax niet geaccepteerd. Nu gaat de club toch overstag. Antony had zelf al een persoonlijk akkoord met Manchester United en wilde graag vertrekken, zo maakte hij de clubleiding van Ajax twee weken geleden duidelijk. Hij kwam de afgelopen twee competitiewedstrijden van de Amsterdammers in afwachting van een transfer niet in actie. Beide clubs hebben tot donderdag, als de zomerse transferperiode voor Engelse clubs afloopt, de tijd om het papierwerk voor de transfer in orde te brengen.

Antony kwam in de zomer van 2020 voor een (basis)bedrag van 15,75 miljoen euro over van São Paulo FC, de club in zijn vaderland waar hij werd opgeleid. Ajax moet een deel van de transfersom aan Antony’s oude club afstaan. In twee jaar tijd speelde Antony 57 competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij tot achttien doelpunten en veertien assists kwam. Het afgelopen seizoen maakte hij indruk in de Champions League, waarin hij in zeven wedstrijden twee keer scoorde en vier assists gaf. Ook debuteerde hij voor het Braziliaanse nationale elftal, waarmee hij in november op het WK in Qatar hoopt uit te komen.

Lees ook over de overgang van trainer Erik ten Hag, die deze zomer van Ajax naar Manchester United vertrok