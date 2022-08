Weduwe hoort vijftig jaar na bloedbad München dat Palestijnse dader nog vrij rondloopt

Niet één maar twee Palestijnen van terreurgroep Zwarte September zijn vijftig jaar na het bloedbad bij de Olympische Spelen in 1972 in München, waar elf Israëlische sporters de dood vonden, nog in leven. Dit blijkt uit onderzoek van journalisten Twan Huys en Evert-Jan Offringa die voor KRO-NCRV een documentaire maakten over Ankie Rechess, de weduwe van de vermoorde schermer Andre Spitzer.

De man van wie vermoed werd dat hij was omgekomen bij een Israëlische vergeldingsactie, Mohammed al-Safady, verschuilt zich volgens twee Palestijnen, een neef en een hooggeplaatste functionaris, momenteel in Libanon, op de vlucht voor de Israëlische geheime dienst. De andere overlevende, Jamal al-Gashey, leeft ergens anders ondergedoken.

Al-Safady doodde bij een mislukte bevrijdingsactie op het vliegveld van München vijf Israëliërs, onder wie schermer Spitzer, zo blijkt uit archieven in München die zijn weduwe bijna een halve eeuw na de moord op haar man eindelijk mocht inzien. „Als ik nu terugkijk is het surrealistisch dat ik vijftig jaar lang naar die antwoorden moest zoeken”, zegt Rechess in de documentaire.

Ankie, de olympische weduwe gaat komende donderdag in première en wordt volgende week zondag en maandag in twee afleveringen op televisie uitgezonden. Maandag 5 september is het precies vijftig jaar sinds het bloedbad in München.

Rechess, werkzaam als correspondent in Israël voor de NOS en de VRT, is blij met de film, zegt ze in een reactie. „Het is ons als nabestaanden enorm moeilijk gemaakt door de Beierse en Duitse regering. Door deze documentaire heb ik dingen geleerd waar ik anders nooit achter was gekomen.”

Gijzeling

Bij de Spelen in München drongen acht Palestijnen van terreurgroep Zwarte September het olympisch dorp binnen. Daar gijzelden zij elf Israëlische atleten en officials. Zwarte September eiste de vrijlating van 234 Palestijnse gevangenen in Israël en leden van de Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion.

Tijdens de gijzeling en de daaropvolgende ontsnappingspoging werden alle elf Israëliërs gedood. Vijf leden van Zwarte September werden door de Duitse politie doodgeschoten. De andere drie werden gearresteerd, maar een maand later vrijgelaten, ‘in ruil’ voor de beëindiging van de gijzeling van een vliegtuig van Lufthansa. De Israëlische geheime dienst zou later twee van de drie hebben geliquideerd, zo luidde de officiële lezing. Naar nu blijkt zijn er nog twee in leven.