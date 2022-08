De cancelparadox: op sociale media is algemene walging ook aandacht

Kende u Lowieke al? Van het Twitteraccount d_schaap? Vast niet, ze had slechts 88 volgers. Toch wist dit Groningse account afgelopen week ineens vele duizenden medegebruikers van dit platform te bereiken. Niet door een pakkende observatie, een ontroerende foto of een steekhoudende opinie.

Nee, door een onversneden racistische tweet te verzenden over de drie maanden oude baby die afgelopen week om het leven kwam in Ter Apel. Of wacht, corrigeerde ze een mede-Twitteraar die haar verontwaardigd terecht wees, een selectief racistische tweet (nogal een pleonasme natuurlijk). Want ze zou zich alleen op deze dood verheugen als het kind niet uit Oekraïne zou komen.

Oud-Kamerleden zoals Myrthe Hilkens, maar ook de Vlaamse viroloog Marc van Ranst – die geregeld zelf viraal gaat – reageerden op deze en dergelijke tweets en ook het Groningse weblog Sikkom vond de tweet een apart artikel waard.

Nog een vraag: kende u Andrew Tate al? Vermoedelijk evenmin, al zou het zomaar kunnen dat u deze week al scrollend door uw tijdlijn wél op deze 35-jarige Amerikaan gestuit bent. We hebben het hier over een man die honderdduizenden volgers verzamelde op platforms als TikTok, Instagram en YouTube. De algoritmes van deze sites dreven hem recht in de armen van een overwegend jong, mannelijk publiek.

Al dikke sigaren rokend verspreidde Tate, als zelfverklaarde King of Toxic Masculinity, een virtueel geurspoor van onverholen misogynie. Alleen al op TikTok werden zijn video’s alles bij elkaar zo’n 16 miljard keer bekeken. Hij riep zijn jonge publiek bovendien om via zijn Hustler’s University voor vijftig dollar (bijna vijftig euro) per maand te worden bijgeschoold in het handelen in cryptovaluta. Een money-focused zelfhulpprogramma, zogezegd. Ruim 100.000 jongeren wereldwijd trapten erin.

Exploitatie laagste driften

Ik schrijf in de verleden tijd, want afgelopen week verloor Tate één voor één al zijn platforms wegens het schenden van de voorwaarden. En zo werd Tate ineens óók een bekendheid buiten de gangen van de middelbare school. De nieuwslogica dat online ophef per definitie nieuwswaardig is, schreef voor dat er ineens overal profielen en analyses verschenen over deze man. Ook de zoekresultaten op Google gingen afgelopen week door het dak.

Dat is de cancelparadox: niets levert zoveel online roem op als een verbanning. Zelfs het oproepen daartoe – zie Lowieke op Twitter – is genoeg om het bereik exponentieel te vergroten. Het aloude journalistieke adagium if it bleeds it leads, ofwel ‘slecht nieuws verkoopt’ blijkt online nog eens tot in de vierde macht te worden verheven. En ja, zult u terecht denken, nu heeft NRC het er óók al over.

Wie nu op Lowieke en Tate zoekt, komt nauwelijks bijval tegen, vooral verontwaardiging. Maar je kunt je afvragen: bewijzen we deze mensen en hun gedachtes niet juist met onze collectieve walging een enorme dienst?

Dit is hoe door algoritmes gedreven platforms werken, schrijft online magazine Vox, door de laagste menselijke driften te exploiteren, die ons telkens weer drijven naar controverse en extremisme. Zelfs als je haat wat je ziet, gaan de cijfers van dit soort trollen door het dak. Algoritmes geven niets om je gevoelens, schrijft Vox.

Alles van waarde blijkt daarentegen ook in de strijd om onze aandacht weerloos.