Waarom Putten zes maanden nodig had om tot een nieuw college te komen

De teleurstelling is nog hoorbaar bij Albert de Bruin, fractievoorzitter van de Puttense VVD. In maart won zijn partij uit het niets drie zetels. Daarmee was de partij de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. En nu, zes maanden later?

In het Veluwse Putten is er eindelijk een coalitie. Als bijna laatste van de 333 gemeenten waar in maart gemeenteraadsverkiezingen waren, is er een akkoord bereikt. Maandagavond wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken en worden de wethouders beëdigd. Maar het is een coalitie zónder de VVD. En zónder de grootste partij, Wij Putten.

Ook Herman Luitjes van die lokale partij is teleurgesteld en vooral nog steeds „totaal verrast”. Want al in mei lág er een akkoord tussen Wij Putten, VVD en SGP. Daarmee zou Putten een van de kortere formaties hebben. De namen van de kandidaat-wethouders waren doorgegeven aan de burgemeester, opdat een integriteitsscreening kon plaatsvinden.

En toen trok de SGP de stekker eruit. Fractievoorzitter Ewoud ’t Jong liet weten dat er „geen chemie” was. Die is er wel met Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA, de partijen waarmee de SGP nu een coalitie vormt. Chemie, vertelt ’t Jong in zijn wethouderskamer op het gemeentehuis, dat is „een relatie. Vertrouwen”.

Luitjes zegt: „De SGP heeft mijn club een loer gedraaid.” De Bruin zegt: „We hebben negentien meetings gehad. Als er geen chemie was, dan had de SGP dat ook na zes keer kunnen zeggen.”

Lokale redenen voor traagheid

Kijk naar de redenen waarom de formatie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar trager ging dan vier jaar geleden, en er is geen rode draad te vinden. Na bijna 170 dagen zijn er nog steeds twee gemeenten aan het onderhandelen: Den Haag en Bergen in Noord-Holland.

Wat opvalt, is dat ook gemeenten waar de uitslag min of meer hetzelfde was als die in 2018 eerst een informatie- of verkennende ronde inlasten, wat leidde tot vertraging in de eerste weken. De versnippering in de gemeenteraden – meer fracties met minder zetels – heeft die eerste fase ook vertraagd: er moest met meer partijen gesproken worden. Maar de versnippering leidt niet per se tot grotere coalities met meer partijen.

Vaak had de vertraging lokale redenen. In Almere speelde bijvoorbeeld een miljoenenkostenpost voor de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling, mee bij de formatie. In Den Helder viel de grote verkiezingswinnaar Behoorlijk Bestuur uiteen en kreeg de Seniorenpartij onderling ruzie, en onderling was er tussen partijen weinig vertrouwen.

In Putten was de relatie tussen SGP, Wij Putten en ChristenUnie na twaalf jaar samen in een coalitie „een beetje sleets” geraakt. Dus toen Wij Putten (een progressieve, niet-confessionele lokale partij) naast de SGP de VVD benaderde, leek dat logisch. Op „de inhoud was het niet zo spannend”, zegt ’t Jong.

De Bruin zegt: „Geen enkele partij zit hier inhoudelijk ver uit elkaar. Een rotonde is natuurlijk niet liberaal of gereformeerd. Woningbouw vinden we allemaal nodig: onze jongeren gaan massaal het dorp uit.” Luitjes: „Het buitengebied, hoe hou je dat vitaal en leefbaar?” Op die vraag zoeken alle politieke partijen antwoord.

Een halfje bruin op zondag

De zondagsrust was wel een discussiepunt. De SGP wil daar niet aan tornen, de VVD „vindt dat je ook op zondag een halfje bruin moet kunnen kopen”. De Bruin: „Daar hebben we ook een meeting aan besteed. We kwamen eruit door wat in de horeca te verruimen.”

Om aan de chemie te werken, waren er uitstapjes geweest. VVD’er De Bruin: „We zijn wezen fietsen, we zijn samen naar de kerk geweest, we zijn met alle raadsleden gaan eten. Vandaar dat het als een totale verrassing kwam. Ik zou werkelijk niet weten wat er is gebeurd…” Luitjes van Wij Putten: „Tegen mij heeft niemand gezegd dat het aan mij lag.”

’t Jong van de SGP was gaan twijfelen, vertelt hij nu. Het bleek wennen: „De ChristenUnie bestaat uit mensen met bestuurlijke ervaring, raadservaring.” Waarmee ’t Jong impliceert: de VVD’ers hebben die ervaring niet. En hij zag dat Wij Putten „zich ook opnieuw tot ons ging verhouden”. Hij zegt: „Zijn we overtuigd dat als er onverwachte dingen gebeuren, je voor elkaar staat? Dat mijn mannetjes en vrouwtjes ook hun mannetjes en vrouwtjes zijn?”

En: had de VVD zich die zondagsrust „wel eigen gemaakt”? ’t Jong: „Als ik nu in de lokale media lees wat ze zeggen, dan denk ik: nee, dat heb ik toch goed aangevoel’.” De VVD zegt dat Putten „de komende vier jaar in 1870 blijft hangen”.

Nadat de eerste formatiepoging mislukte, volgde een tweede. Wij Putten benaderde Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA. Ook die poging mislukte. Vervolgens werd een externe informateur gevraagd welke combinatie wél mogelijk was. De uitslag in Putten was een lastige: Wij Putten heeft vier van de in totaal negentien zetels, de vijf andere vijf partijen elk drie.

Achter een tafel in het gemeentehuis, vorige week donderdag, zitten naast ’t Jong, de drie fractievoorzitters van Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA. Hij geeft ze een das – het ontbreken ervan bij hen is duidelijk een running gag tijdens de onderhandelingen geweest. Nu is er wel chemie, benadrukken ze in alle toonaarden.

Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen zegt: „Ik beschouw chemie als vertrouwen in elkaar.” TeunJan van Ooijen van de ChristenUnie zegt: „Chemie is een goede basis, we herkenden punten in elkaars verkiezingsprogramma’s.” Alleen Wim van de Koot van het CDA zegt: „Chemie doet me denken aan scheikunde, en daar had ik een hekel aan.”

’t Jong zegt dat deze samenwerking als „een warm bad” is. „Het zit hem in de openheid, dat je in een veilig klimaat je kan uitspreken”. Binnen zes weken hadden ze een akkoord.

Confessionele partijen

Maar helemaal gemoedelijk is het nog niet in Putten. Als wordt gevraagd waarom de VVD als winnaar van de verkiezingen niet meedoet, zegt Hoogendijk van Gemeentebelangen dat hij de vraag „bijzonder” vindt. Hij leest van een blaadje op dat van de 12.194 stemmen in maart er 1.628 naar de VVD gingen. „Het is de vijfde partij.”

De kritiek van Wij Putten, dat een coalitie met drie confessionele en een conservatieve partij geen afspiegeling zou zijn van het steeds seculierder wordende dorp, wordt gepareerd met de mededeling dat de gemeenteraad wél een afspiegeling is. En dat er ook bij de VVD en Wij Putten christenen lid zijn.

Er klinken ook verzoenende woorden. CDA’er Van de Koot zegt: „Wij hebben ons jaren constructief opgesteld in de oppositie, ik hoop dat Wij Putten en de VVD dat ook doen. Wij steken de hand uit.” TeunJan van Ooijen (ChristenUnie): „Het is een gebalanceerd akkoord. Als ze het lezen, hoop ik dat ze een bijdrage willen leveren.”

Luitjes van Wij Putten zegt: „Een coalitie die steunt op twaalf zetels is een meerderheid, je hoort mij niet zeggen dat dit niet democratisch is.” Hij zet „nu de knop om van bestuurlijk naar oppositie. Maar wel om te doen wat goed is voor het dorp. Ik weiger een tegenpartij te worden.”

De Bruin zegt: „Als je dan in de oppositie moet, is dit wel een droomcoalitie: de zichtbaarheid van de VVD zal duidelijk worden.”