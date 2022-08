Vrachtwagen rijdt door buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland: meerdere doden en gewonden

De buurtbarbecue van IJsclub De Kom Zuidzijde in Nieuw-Beijerland was nog geen uur bezig, toen bovenaan de dijk een rode vrachtwagen met Spaans kenteken stopte. “Ik dacht, de Haringvlietbrug is dicht dus misschien is hij de weg kwijt”, zegt Marian Koedood (63). Het leek alsof de chauffeur door het raampje aan de bestuurder van een bestelbus de weg vroeg. En dan gebeurt het onvoorstelbare.

De vrachtwagen duikt de dijk af en rijdt recht op de buurtbarbecue af waar genodigden net in de rij staan voor een worstje of een hamburger. Oorverdovend geschreeuw, gekrijs. Ouders proberen hun kinderen op het laatste moment voor de vrachtwagen vandaan te trekken. Complete chaos en paniek.

Tenminste drie mensen zijn overleden en een nog onbekend aantal is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kan na middernacht nog geen details geven over de identiteit van de slachtoffers. De chauffeur van de vrachtwagen was na het drama bij kennis. Volgens omstanders stond hij te tollen op zijn benen. “Hij was of stomdronken, of onwel geworden”, denken ooggetuigen. Hij is meegenomen door de politie en inmiddels verhoord.

De hulpdiensten waren er razendsnel, vertellen buurtbewoners die later op de avond ongelovig bij elkaar staan. Naast ambulances en politie landden er twee trauma-helikopters in het weiland en hing er nog een in de lucht.

Er waren zo rond de zestig mensen uit het kleine dorp bijeen: ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen. ’s Middags hadden mensen die zich daarvoor hadden opgegeven gekanood. En daarna hadden ze zich verzameld in de oksel van de T-kruising waar de Zuidzijdsedijk uitkomt op de Langeweg. Daar waar een dag eerder al een grote partytent en verschillende picknicktafels waren klaargezet.

Een seconde of twee, drie stil

De barbecue had twee jaar lang niet kunnen plaatsvinden vanwege corona. Een bestuurslid had net een speech gehouden. Over hoe fijn het was dat het nu weer kon, vertellen buurtbewoners die aanwezig waren. Een nieuw logo was aangekondigd. En rond een uurtje of vijf was de barbecue begonnen.

Na de klap was het een seconde of twee, drie stil, vertelt Marian. “Als ik niet net wat brood had gepakt, had ik onder die vrachtwagen gelegen.” Haar man Henk (61) belde meteen 112 en keek waar hij kon helpen. Als ambulancemedewerkers en politie aanwezig zijn, belt ze haar dochter in Spijkenisse. Die schrikt zich wezenloos en springt in haar auto.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard deed dat ook en sprak met betrokkenen. Hij liet weten “zeer aangeslagen te zijn door de ramp in Nieuw-Beijerland.”

De vrachtwagen wordt geborgen. Foto ANP

Als het donker wordt, blijven Marian, Henk, hun dochter en buren zullen de hele avond staan kijken. “Slapen lukt toch niet”, zeggen ze. Grote lampen beschijnen de plek des onheils zodat rechercheurs, brandweer en anderen hun werk kunnen doen - voor de wachtende journalisten afgeschermd met zwarte schermen. Een hoogwerker takelt de oplader stukje bij beetje omhoog. Forensisch onderzoekers werken stug door in het felle licht. Zwarte en zilverkleurige lijkwagens staan klaar. Er worden zwarte lijkkisten naar binnen geschoven. Ze rijden uit het felle schijnsel van de lampen en verdwijnen in de duisternis