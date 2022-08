Turkse popster opgepakt na grap islamitische scholen

De populaire Turkse popster Gülsen is het middelpunt geworden van een felle cultuurstrijd in Turkije. Ze werd vrijdag gearresteerd op beschuldiging van „aanzetten tot haat en vijandschap” vanwege een grap die ze tijdens een concert maakte over de islamitische Imam Hatip-scholen. Haar arrestatie leidt tot grote woede onder tegenstanders van de regering, die er volgens hen op uit is om burgers te straffen die zich verzetten tegen conservatieve maatschappijopvattingen.

„Hij zat op een Imam Hatip-school, daar komt zijn verdorvenheid vandaan”, grapte Gülsen tijdens een concert in april over de toetsenist van haar band. Maanden later verscheen een video van die opmerking op Twitter. Regeringsgezinde media namen hem gretig over. Gülsen ligt al langer onder vuur van conservatieve groepen omdat ze sexy gekleed gaat, geen blad voor de mond neemt, een uitgesproken voorstander is van lhbti-rechten en met de regenboogvlag zwaait.

Diverse ministers veroordeelden de „primitieve opmerking” van Gülsen op Twitter en juichten de beslissing om de zangeres te arresteren toe. „Aanzetten tot haat is geen kunstvorm”, twitterde de woordvoerder van de regerende AK-partij. Maar volgens critici maakt de regering van de rechtelijke macht een wapen om tegenstanders het zwijgen op te leggen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een reactie zijn zorgen uit over de vrijheid van meningsuiting.

Erdogan en veel leden van zijn AK-partij zijn opgeleid aan Imam Hatip-scholen, die aanvankelijk bedoeld waren om imams op te leiden. Het aantal Imam Hatip-scholen is sterk gestegen onder Erdogan, die een ‘vrome generatie’ wil creëren. Maar veel ouders, ook conservatieve, willen hun kinderen liever niet naar dit soort scholen sturen. Want het onderwijs laat vaak te veel te wensen over om hun kinderen te verzekeren van een felbegeerde plek op een goede universiteit.

De video leidde tot zoveel kritiek dat Gülsen donderdag haar verontschuldigingen aanbood aan iedereen die zich beledigd voelde. Volgens haar werd haar opmerking uit zijn verband gehaald en gebruikt om te polariseren. „Ik accepteer niet dat een grap die ik met mijn beste vriend heb gemaakt als provocerend wordt geïnterpreteerd.”

Jonge aanklager

Toch besloot een jonge aanklager in Istanbul er werk te maken, en besloot een jonge rechter de popster in voorarrest te nemen – ook al heeft ze een zevenjarige dochter. Zij behoren tot een generatie jonge juristen die zijn benoemd na de mislukte coup van 2016. Het presidentiële systeem dat Erdogan daarna invoerde, gaf hem grotere invloed op benoeming van rechters en aanklagers.