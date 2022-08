Rutte IV moet nu de crises van de vorige kabinetten-Rutte oplossen

„Besturen is ook fouten maken”, zei premier Mark Rutte (VVD) vrijdag, vlak nadat het kabinet noodmaatregelen aan had gekondigd om de crisis in de opvang van asielzoekers te bedwingen. Dat hij al vaker was gewaarschuwd voor de gevolgen van het schommelende kabinetsbeleid in de afgelopen jaren – dat ertoe leidde dat opvangplekken snel werden afgeschaald bij een lagere instroom – wuifde Rutte weg. „Bij elk besluit dat je neemt, zijn er heel veel mensen die waarschuwen voor de risico’s van zo’n besluit. En toch moeten we in de politiek besluiten blijven nemen.”

Een parallel met de stikstofcrisis ligt voor de hand. Het kabinet-Rutte IV komt met haastige maatregelen om verkeerde beleidskeuzes uit eerdere kabinetten-Rutte te repareren. En, daar bovenop, zijn er vragen over de uitvoerbaarheid: kán het wel, mág het wel, wat het kabinet wil?

Het kabinet maakte vrijdag met gemeenten de afspraak dat er dit jaar nog voor 20.000 statushouders een woning wordt geregeld. Daarbij komt er een tijdelijk verbod op gezinshereniging, als statushouders nog geen woonruimte hebben. Omdat het internationaal recht een verbod niet toestaat, krijgen nareizigers alsnog een visum als zij vijftien maanden hebben moeten wachten op woonruimte.

Zorgen over uitvoering

Hubert Bruls, voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s, klonk zondag in tv-programma Buitenhof al bezorgd over de uitvoerbaarheid van de afspraken. „Geld is geen probleem”, zei hij. Maar wat wel problematisch kan zijn: „de mankracht, gezien de arbeidsmarktproblemen, de materialen die je moet bestellen, dat duurt weken. Daar maken we ons wel zorgen over. Krijgen we het wel uitgevoerd?” Dit staat nog los van de juridische bezwaren tegen een tijdelijke stop op gezinshereniging voor statushouders.

De crisis in de asielopvang, de stikstofcrisis en ook het herverdelingsvraagstuk dat zich opdringt in de onderhandelingen over de koopkracht: kabinet-Rutte IV is in korte tijd en onder hoge druk beleid uit voorgaande jaren aan het repareren. Beleid dat grotendeels door dezelfde partijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, werd bedacht of mogelijk werd gemaakt.

Het huidige kabinet had zich bij de start juist voorgenomen om meer te letten op de uitvoerbaarheid van plannen. Het nam aanbevelingen over van een Tweede Kamercommissie, die had vastgesteld dat burgers in de knel komen omdat het kabinet, de Kamer en uitvoeringsorganisaties niet goed samenwerken. Maar in alle crises die het kabinet nu het hoofd probeert te bieden, lijkt uitvoerbaarheid het niet te winnen van draagvlak en politieke belangen.

Verzet binnen ChristenUnie

In de ChristenUnie is dit weekend onrust ontstaan door de kabinetsplannen over asiel(opvang). In een brief aan het partijbestuur en de fractie in de Tweede Kamer eisen zeker 130 leden dat de maatregelen worden teruggedraaid. Andere coalitiepartijen worstelen ook. De manier waarop VVD en D66 de afspraken uitlegden aan hun achterbannen verschilde zo van elkaar dat het om heel verschillende plannen leek te gaan. In het verkiezingsprogramma van D66 staat veel over het belang van „menswaardige” opvang, de VVD belooft al jaren een beperking van de instroom van asielzoekers. Die partij levert ook al tien jaar lang de bewindspersonen die over het asiel- en migratiebeleid gaan.

Dat regeringspartijen van opvatting verschillen, en dat ze dat graag duidelijk maken aan hun kiezers, is inherent aan politiek. Toch is de heftigheid waarmee het nu gebeurt opvallend. Het kabinet is nog geen acht maanden bezig, er komen belangrijke Provinciale Statenverkiezingen aan in maart – die leiden tot de vorming van de Eerste Kamer – en de gedachte dat het met Rutte IV zo over kan zijn is zo aanwezig in de achterhoofden van politiek leiders, dat het eenheid in de weg dreigt te staan.

Dat is nog zichtbaarder in het stikstofdossier, ook een crisis die niemand heeft kunnen overvallen. Het ene na het andere kabinet schoof beslissingen vooruit – tot er niets meer overbleef dan moeilijke keuzes, met ingrijpende gevolgen voor de landbouw.

De komende week staat het kabinet voor nóg een herstelmaatregel: de koopkracht. Die daalt dit jaar gemiddeld met 7 procent, volgens een schatting van het Centraal Planbureau en leidt ertoe dat volgend jaar bijna één op de tien kinderen in armoede zal opgroeien. Een ongekend verlies dat niet zozeer te wijten is aan beleidskeuzes, maar die wel een test zijn voor de eensgezindheid van Rutte IV – en daarmee voor de bestuurbaarheid van Nederland.

