Russische spionne Maria Adela infiltreerde in NAVO-kringen in Napels

Het levensverhaal van ‘Maria Adela Kuhfeldt Rivera’ leest als het script van een aflevering van de succesvolle Netflix-reeks ‘The Blacklist’, en bewijst dat de decennia-oude Sovjet-spionagetechnieken anno 2022 terug zijn van nooit weggeweest.

‘Maria Adela’ is de nep-identiteit van de Russische geheimagente Olga Kolobova, die door de Russische militaire inlichtingendienst GROe naar Europa werd gestuurd, waar ze succesvol infiltreerde in de hoogste sociale kringen, en vriendschappen en andere relaties aanknoopte met officieren en medewerkers van de NAVO-missie in de Zuid-Italiaanse stad Napels. Dat hebben onderzoekscollectief Bellingcat, de Russische nieuwssite The Insider, het Duitse tijdschrift Der Spiegel, en de Italiaanse krant La Repubblica eind vorige week onthuld na een tien maanden durend onderzoek.

Duits-Peruaans liefdeskind

Haast tien jaar lang slaagde ‘Maria Adela’ erin om ongehinderd de wereld te bereizen en ook jarenlang in Italië te wonen, terwijl ze zich uitgaf als een juwelenontwerpster en zakenvrouw. Via omwegen in Malta, Parijs en Rome verhuisde de Russische uiteindelijk naar Napels, een stad met een belangrijke NAVO-basis die strategische informatie bezit over Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Aan al haar contacten diste ze hetzelfde verzonnen levensverhaal op: dat ze het liefdeskind was van een Duitse vader en een Peruaanse moeder, die haar in 1980 meenam naar Moskou om de Olympische Spelen bij te wonen. In allerijl weggeroepen wegens een noodgeval, besloot de moeder haar daar achter te laten bij een bevriend sovjet-stel. De moeder zou nooit terugkomen, en ‘Maria Adela’ groeide doodongelukkig op bij het Sovjet-paar, de reden dat ze „nooit in Rusland zou willen wonen”, aldus haar kennissen, maar naar eigen zeggen een leven in West-Europa wilde uitbouwen.

Russische geheimagenten gebruiken wel vaker een Zuid-Amerikaanse familieachtergrond als een onderdeel van hun valse identiteit. Olga Kolobova zag zich genoodzaakt zo’n achtergrond te verzinnen, nadat een aanvraag voor de Peruaanse nationaliteit met veel argwaan was onthaald in Peru, en daar helemaal was misgelopen. Daarna reisde ze rond met een nep Russisch paspoort, onder de naam ‘Maria Adela’, zogezegd van Duits-Peruaanse komaf.

Kolonelsdochter

In Napels zou ze haar succesvolste jaren beleven als spion. Ze dook er in het leven van de ‘high society’ en werd in 2015 zelfs secretaris en een van de meest actieve leden van een Lionsclub. Via die weg kwam ze met heel wat NAVO-personeelsleden in contact. In 2018 is ‘Maria Adela’ met een ticketje enkele reis naar Moskou gevlogen. Toen ze vertrok, was ze nog niet ontmaskerd. Haalde de Russische militaire inlichtingendienst haar terug naar huis, uit vrees dat dit stond te gebeuren, of omdat haar missie al voldoende succes had geoogst?

Evenmin is duidelijk of Olga Kolobova tijdens haar verblijf in Napels erin slaagde om fysiek toegang te krijgen tot de NAVO-missie, en wat voor informatie ze Moskou zou hebben verstrekt. Maar haar toegang in sociale kringen tot hooggeplaatst NAVO-personeel – volgens het onderzoek ging ze om met Amerikanen, Italianen, Duitsers en Belgen – moet voor de GROe hoe dan ook waardevol zijn geweest.

De onderzoeksjournalisten slaagden erin de valse identiteit van ‘Maria Adela’ te koppelen aan die van de Russische Olga Kolobova, de dochter van een Russische kolonel die in Irak en Syrië diende, onder meer via gezichtsherkenning op basis van foto’s. Daarnaast viel ook een grote numerieke gelijkenis op tussen haar paspoort en dat van meerdere andere Russische paspoorten van GROe-agenten, onder wie de agenten die Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury vergiftigden.

De Russische ambassade in Italië reageerde op het onderzoek met een sarcastische cartoon, en daaronder de tekst: „Als je overal Russische spionnen ziet opduiken, lees je vast te vaak La Repubblica.”