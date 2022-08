Rechtersverenigingen klagen EU aan om miljardensteun aan Polen

Vier Europese rechtersverenigingen hebben de Europese Unie aangeklaagd omdat die een coronaherstelplan van ruim 35 miljard euro voor Polen heeft goedgekeurd. De verenigingen hebben bezwaar aangetekend bij het Hof van Justitie van de EU, laten ze volgens internationale persbureaus zondag weten in een verklaring. De verenigingen vinden dat de voorwaarden die de Commissie aan het Oost-Europese land heeft gesteld voor het geld uit het coronaherstelfonds „tekortschieten bij wat nodig is om effectieve rechtsbescherming in Polen te verzekeren”.

De Europese Commissie ging, op basis van enkele voorwaarden, in juni akkoord met de aanvraag van Polen voor bijna 24 miljard aan subsidies en 11,5 miljard euro aan goedkope leningen. Het Europese bestuursorgaan had Polen die gelden lange tijd onthouden omdat het land de rechterlijke macht zijn werk niet onafhankelijk zou laten doen. Uiteindelijk zwichtte de Commissie na concessies van de regering in Warschau, die onder meer een omstreden tuchtkamer voor rechters die kritisch zijn op de regering ophief. Ook werd de druk op de EU steeds groter omdat Polen zich hard inzet om buurland Oekraïne door de oorlog te helpen en veel vluchtelingen opvangt.

Gespannen voet

Maar volgens de vier verenigingen – waaronder de Association of European Administrative Judges – is de Europese Commissie niet streng genoeg geweest voor Polen. Zo zou de opgeheven tuchtkamer voor rechters in andere vorm onder een nieuwe naam zijn werk nog steeds kunnen doen.

Als ze gelijk krijgen van het Europese Hof van Justitie, willen de rechtersverenigingen dat de EU de goedkeuring voor het coronaherstelplan intrekt. De Commissie leeft al lange tijd op gespannen voet met de nationalistische regering in Polen, die zij verwijt de democratie te ondermijnen.

