Oppermachtige Verstappen wint in België en verstevigt leiding in klassement

Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van België op zijn naam geschreven. Op het circuit van Spa-Francorchamps stoomde de regerend wereldkampioen op vanaf de veertiende plek, waar hij ondanks de snelste tijd in de kwalificatie vanwege een gridstraf moest starten. Vanaf de twaalfde raceronde reed hij aan kop en controleerde de race. Sergio Pérez, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, werd tweede. Carlos Sainz jr. van Ferrari eindigde als derde.

Verstappen moest achterin het veld beginnen, omdat hij zijn vierde motor van het seizoen gebruikte. De 24-jarige Nederlander reed in de tweede ronde al op de achtste plaats. Hij vervolgde zijn inhaalrace nadat er een safetycar op de baan was gekomen vanwege een crash van Nicholas Latifi (Williams) en Valtteri Botta (Alfa Romea). „Het was een hectische start, maar daarna liep de auto perfect”, zei Verstappen na afloop. „We konden de banden goed sparen en moesten de race daarna managen.”

De zege in België betekende Verstappens negende overwinning in veertien races van het huidige Formule 1-seizoen. Door de overwinning en de snelste ronde verstevigt hij zijn positie in het klassement om het wereldkampioenschap. Daarin gaat hij nu met 258 punten aan de leiding, gevolgd door zijn teamgenoot Sergio Pérez, die 191 punten heeft. De voor Ferrari rijdende Charles Leclerc, die in België als achtste eindigde, volgt op de derde plek van het klassement met 186 punten. Volgende week vindt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland plaats.