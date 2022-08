Zeker 23 doden en 140 gewonden bij gevechten in Libië

Bij gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende Libische milities in de hoofdstad Tripoli zijn ten minste 23 mensen omgekomen en 140 gewond geraakt. Dat meldt het Libische ministerie van Volksgezondheid zaterdag. Onder de slachtoffers zijn zeker zeventien burgers.

De gevechten braken vrijdag op zaterdag nacht plotseling uit toen rivaliserende groepen het vuur opende en er verschillende luide explosies in de stad klonken. Op sociale media circuleren beelden waarop brandende auto’s en huizen te zien zijn. Ook zijn er explosies te zien en te horen. Volgens de lokale overheid zijn zes ziekenhuizen getroffen door het geweld. Voor ambulances in de wijken die het zwaarst werden getroffen was het onmogelijk om gewonden hulp te bieden.

Lees ook: Libië hoopte op rust, maar krijgt twee concurrerende premiers

Al sinds 2011 verkeert Libië in een chaotische toestand. In dat jaar kwam dictator kolonel Moammar Gaddafi ten val na een opstand die werd gesteund door de NAVO. Twee regeringen strijden sinds maart om de macht in Libië: een in Tripoli, geleid door de door de VN gesteunde Abdel Hamid Mohammed Dbeibeh, en een andere onder leiding van Fathi Bashaga. Hij wordt onder meer gesteund door de machtige generaal Khalifa Haftar en heeft een groot deel van Zuid en Oost-Libië in handen.

De VN-missie in Libië laat via Twitter weten „zeer bezorgd” te zijn over de geweldplegingen en roept op tot „een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden”.