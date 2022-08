Maandag nauwelijks treinen in Noord-Holland door staking, gevolgen voor heel het land

Maandag rijden als gevolg van een staking van de vakbonden in het grootste deel van Noord-Holland nauwelijks treinen. Dat meldt de NS zondag. Doordat het Noord-Hollandse treinnet nauw verweven is met dat van andere delen van Nederland, kunnen volgens de spoorwegvervoerder reizigers door heel het land hinder ondervinden.

De NS kondigt aan geen bussen ter vervanging in te zetten. De vervoerder adviseert reizigers in Noord-Holland alternatief vervoer te vinden of hun reis uit te stellen. Treinen rijden wel van en naar stations nabij de grens van Noord-Holland (station Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal). De staking, die de hele dag duurt, betekent de derde actiedag van de aangekondigde estafettestaking van vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Het treinstation van luchthaven Schiphol blijft voor „noodzakelijke reizen” bereikbaar via „beperkt treinverkeer” vanaf Utrecht Centraal, aldus de NS. Wie op een andere manier naar de luchthaven kan komen wordt aangeraden dat te doen.